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"Когда валюты шарахаются". Божко возмутили некоторые расходы госбюджета

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 19:38
"Когда валюты шарахаются". Божко возмутили некоторые расходы госбюджета
.
Депутат Мажилиса Владимир Божко расспросил представителей Минфина об обоснованности выделения более 20 миллиардов тенге на приобретение акций международных финансовых организаций в период нестабильности валют, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вопрос подняли при обсуждении законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы.

"Министерство финансов планирует в госбюджете заложить на приобретение акций международных финансовых организаций в 2019 году 10 с лишним миллиардов и в 2020 году тоже 10 с лишним миллиардов. В условиях штормов, которые у нас сейчас бушуют в мировой финансовой системе, когда доллар и другие валюты шарахаются непонятно как, что это за приобретения и чем они обоснованы?" - обратился мажилисмен к представителям ведомства.

Исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов пояснил, что эти расходы прописаны по заключенным ранее соглашениям.

"Данные средства предназначены для приобретения акций международных финансовых организаций в рамках заключенных соглашений. Это ежегодная доля, которую Республика Казахстан должна вносить в эти организации, чтобы в дальнейшем получать фондирование", - объяснил он.

Шолпанкулов добавил, что к таким приобретениям относятся акции Азиатского банка развития, Исламского банка развития и других организаций, сотрудничающих с Казахстаном.
Источник: Tengrinews.kz
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