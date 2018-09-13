"Когда валюты шарахаются". Божко возмутили некоторые расходы госбюджета

Депутат Мажилиса Владимир Божко расспросил представителей Минфина об обоснованности выделения более 20 миллиардов тенге на приобретение акций международных финансовых организаций в период нестабильности валют, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вопрос подняли при обсуждении законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы.



"Министерство финансов планирует в госбюджете заложить на приобретение акций международных финансовых организаций в 2019 году 10 с лишним миллиардов и в 2020 году тоже 10 с лишним миллиардов. В условиях штормов, которые у нас сейчас бушуют в мировой финансовой системе, когда доллар и другие валюты шарахаются непонятно как, что это за приобретения и чем они обоснованы?" - обратился мажилисмен к представителям ведомства.



Исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов пояснил, что эти расходы прописаны по заключенным ранее соглашениям.



"Данные средства предназначены для приобретения акций международных финансовых организаций в рамках заключенных соглашений. Это ежегодная доля, которую Республика Казахстан должна вносить в эти организации, чтобы в дальнейшем получать фондирование", - объяснил он.



Шолпанкулов добавил, что к таким приобретениям относятся акции Азиатского банка развития, Исламского банка развития и других организаций, сотрудничающих с Казахстаном.