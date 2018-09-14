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"Это безумие". Головкин ответил на слова "Канело"

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 08:59
"Это безумие". Головкин ответил на слова "Канело"
GGG
Геннадий Головкин во время финальной пресс-конференции перед реваншем 15 сентября прокомментировал недавнее заявление Сауля Альвареса в его адрес, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Накануне "Канело" заявил о том, что у "Головкина нет яиц, чтобы устраивать трэшток с ним". Мексиканец добавил, что его соперник "прячется за спиной своего тренера Абеля Санчеса".

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался у Головкина о том, что он думает на этот счет. При этом между ними произошла небольшая полемика, и GGG поставил журналиста на место.

"Серьезно? Он болтает слишком много, как и его промоутер Оскар Де Ла Хойя. Это неправда. Вы верите ему? Если хотите, я могу показать вам в уборной, - с улыбкой сказал Головкин. - Прошу, забудьте об этом. Это сумасшедший вопрос. Мне нравятся профессиональные вопросы про бокс, а не что-то наподобие этого. Это безумие. "Канело" и Оскар много чего говорили, но это не является правдой. Если вы им верите, то это ваше дело, а я им не верю".



Ранее Головкин пожелал удачи Альваресу в предстоящем реванше и выразил надежду, что на этот раз судьи будут честными.

"Для нас обоих это большой бой", - добавил GGG. Также Головкин намекнул, что в реванше не позволит Альваресу убегать от него по рингу, как это было в их первом бою, завершившемся спорной ничьей.

Напомним, их реванш станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV). В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.
Источник: Tengrinews.kz
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