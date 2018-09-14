Поклонская отреагировала на лишение статуса главы комиссии Госдумы

Депутат Наталья Поклонская отреагировала на реорганизацию двух комиссий в Госдуме и ее отставку в связи с этим. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов. Хотя...как в известном фильме: смутные сомнения все-таки терзают...», — написала она.
Депутат пояснила, что не видит в своей отставке ничего необычного: «Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации».
13 сентября Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская. Также была расформирована комиссия по этике. Вместо них в нижней палате парламента будет создана единая комиссия, которая возьмет на себя функции упраздненных рабочих групп.
«Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — заявила по этому поводу Поклонская.
Поклонская голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, который Госдума 19 июля одобрила в первом чтении. После обращения президента России Владимира Путина к нации, в ходе которого он объявил о смягчении пенсионной реформы, Поклонская написала на своей странице в социальной сети, что поступила по совести.
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