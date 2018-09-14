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Талгат Ешенкулов освобожден от должности вице-министра образования и науки

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Талгат Ешенкулов освобожден от должности вице-министра образования и науки
Фото primeminister.kz
Талгат Ешенкулов назначен председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Постановлением правительства Ешенкулов Талгат Ильясович освобожден от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

"Приказом министра образования и науки назначен на должность председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК", - отмечается в сообщении.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. В 1999 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати, в 2000 году - университет "Кайнар", в 2010 году - Академию государственного управления при Президенте РК. Экономист, юрист, доктор (PhD) государственного и местного управления. Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в коммерческих предприятиях, занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном Совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете.
Источник: Tengrinews.kz
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