О расследовании убийства Дениса Тена рассказал Касымов

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал, когда дело об убийстве Дениса Тена направят в суд, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По привлечению к уголовной ответственности. Да, мы двум преступникам предъявили обвинения: кражи, разбой и убийство. А этой женщине - за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может, даже раньше, дело будет направлено в суд", - сообщил Касымов на пресс-конференции в СЦК.



Напомним, 19 июля 2018 года в Алматы скончался Денис Тен - на фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел днем в Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба арестованы полицейскими.