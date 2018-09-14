Суд отменил штраф парням, плававшим на лодке во время потопа в Астане

В Астане городской суд внял доводам адвокатов и отменил постановления о штрафах за заплыв на лодке по затопленным улицам, сообщает Zakon.kz.
"Оправдали "лодочников"! А еще, оказывается, 11 сентября заместитель прокурора города внес апелляционное ходатайство на постановления. Поздравляем Дмитрия и Жандоса, а Жандоса еще и с днем рождения!", - написал на своей странице в Facebook адвокат Сергей Сизинцев.
Астана оказалась во власти обильных дождей в конце августа. Подтопленными оказались несколько улиц, проспектов и пассажирский автобус. Двое мужчин передвигались по воде на лодке. Разобрать, где тротуар и где дорога было практически невозможно. Но стражи порядка разглядели буквально всё, и признали действия друзей мелким хулиганством.
Позже городские власти извинились перед жителями и пообещали решить проблему с ливневой канализацией в 2019 году.
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