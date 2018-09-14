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Сбежавший олень переполошил Павлодар: на место приехал аким

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Сбежавший олень переполошил Павлодар: на место приехал аким
Фото Instagram.com/tipavlo
Марал застрял в трубах теплотрассы Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz. Инцидент произошел утром 14 сентября. Очевидцы сняли животное на видео и выложили ролик в Instagram. На место были вызваны спасатели и ветеринары. Сюда же прибыл и аким Павлодара. Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодара, как раз в этот момент Ануар Кумпекеев объезжал город.




"Сегодня утром поступило сообщение о том, что на теплотрассе застрял марал. Наши сотрудники совместно со спасателями выехали на место. Животное находилось между трубами теплотрассы. Спасатели привязали к его рогам веревку и так вытянули его. После ветеринары хотели осмотреть этого марала, но он оторвал веревку и вырвался. По пути сбил с ног человека и убежал в сторону реки", - рассказал директор павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Даулет Конакбаев.

Сбежавший олень переполошил Павлодар: на место приехал аким


По его словам, марал попал в город с поймы Иртыша. "Животное пришло с поймы. Этим летом наши лесники видели, что в пойменном лесу появилось семейство маралов, две особи. Раньше такого не замечали. Сейчас у животных гон, возможно, марал заблудился. Когда его спасли, он по тропе побежал в сторону поймы", - отметил Конакбаев.



В пресс-службе ДЧС уточнили, что сообщение о застрявшем животном на пульт 112 поступило 14 сентября в 4 часа 43 минуты. "Марал находился между трубами теплотрассы, расположенными около дома по улице Камзина, 163. Дикое животное было спасено, но сильно напугано. Удержать его не удалось. Но спасатели совместно со специалистами ветеринарной и полицейской служб поехали следом за убегающим животным в сторону поймы Иртыша. Марал благополучно ушел в среду своего обитания", - сказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.




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Олень застрял между труб теплотрассы на улице Ломова. #оленипавлодара По неподтвержденной информации животное сбежало из частного вольера принадлежавшего одному крупному павлодарскому бизнесмену. ⠀⠀⠀ Cообщение о беглеце поступило 14 сентября, в 4 утра. На месте работала полиция, сотрудники ДЧС, ветеринары, представители ЖКХ. На место происшествия прибыл аким города Ануар Кумпекеев. ⠀⠀⠀ Как сообщили сотрудники ДЧС, изначально собирались связать оленя, поднять его автокраном и перенести в специальный грузовик для транспортировки. Спасатели решали, как извлечь животное без риска для него и окружающих. Олень проявлял агрессивность. Между тем, ветеринары не спешили использовать транквилизаторы, опасаясь, что препараты могут причинить вред животному. ⠀⠀⠀ В конце концов, спасателям удалось освободить оленя, но тот вырвался, бросился на толпу зевак, сшиб с ног мужчину и убежал. Потерпевшему вызвали "Скорую помощь". Поиски оленя продолжаются. ⠀⠀⠀ @pavlodar.online

Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo)


Источник: Tengrinews.kz
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