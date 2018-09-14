Сбежавший олень переполошил Павлодар: на место приехал аким

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Олень застрял между труб теплотрассы на улице Ломова. #оленипавлодара По неподтвержденной информации животное сбежало из частного вольера принадлежавшего одному крупному павлодарскому бизнесмену. ⠀⠀⠀ Cообщение о беглеце поступило 14 сентября, в 4 утра. На месте работала полиция, сотрудники ДЧС, ветеринары, представители ЖКХ. На место происшествия прибыл аким города Ануар Кумпекеев. ⠀⠀⠀ Как сообщили сотрудники ДЧС, изначально собирались связать оленя, поднять его автокраном и перенести в специальный грузовик для транспортировки. Спасатели решали, как извлечь животное без риска для него и окружающих. Олень проявлял агрессивность. Между тем, ветеринары не спешили использовать транквилизаторы, опасаясь, что препараты могут причинить вред животному. ⠀⠀⠀ В конце концов, спасателям удалось освободить оленя, но тот вырвался, бросился на толпу зевак, сшиб с ног мужчину и убежал. Потерпевшему вызвали "Скорую помощь". Поиски оленя продолжаются. ⠀⠀⠀ @pavlodar.online
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