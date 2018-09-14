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Выяснились новые подробности нападения на Дениса Тена

Просмотров:624 Опубликовано: Сегодня, 15:44
Выяснились новые подробности нападения на Дениса Тена
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Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал некоторые подробности нападения на фигуриста Дениса Тена в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Какие мотивы - это все будет выясняться в суде. Эти люди (подозреваемые - прим.), которые проживали в Алматы, оба приезжие. Ранее каждый из них имел по три судимости. Они вначале на мойке работали, потом тихонечко перешли на кражи зеркал. В тот день они были обременены, им нужны были деньги. Им нужно было на проживание. (...) Пришли люди без документов, без ничего, и заселились в эту квартиру. Представьте себе, в другой стране, вот так можно прийти и зажить там. Вот, пожалуйста, какие условия город создает для таких преступников. Они приехали и зашли, у одних прожили в этой квартире," - сказал глава МВД на пресс-конференции в СЦК.

"Утром они вышли, начали искать объект совершения преступления. Вокруг этой машины дважды проехали, увидели, что стоит хорошая дорогая машина, у нее есть зеркала, на них нет никаких надписей. Сейчас многие страхуются, номера пишут. (...) Увидели за 300 метров, остановились. Когда совершали преступление, в это время Денис и вышел. Он боец, догнал и жестко держал. Тот (подозреваемый - прим.) не мог выбежать, он держал его капитально, пока второй не прибежал и не ударил его ножом. Какие мотивы? Хотел убивать, не убивать, это все в суде выяснится. (...) Вот все обстоятельства", - разъяснил глава ведомства.

Касымов отметил, что в день нападения на Дениса Тена он находился в Актау.

"Мне позвонили и сообщили об этом преступлении. Мы держали на контроле. Всю ночь дело держали на связи. Когда установили преступников, задержали первого. Картину уже знали. Со вторым преступником было тяжелее: он прятался, у него не было точного адреса, у него сто дорог, а у нас одна. Было принято решение привлечь большие силы, оцепили целый микрорайон и потом при переходе с одного места на другое мы его задержали. Мы провели три бессонные ночи", - добавил министр внутренних дел Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • kazakhstan
  • babnik
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:26
kazakhstan,
lol я думала я одна так подумала
а тут
Пришли люди без документов, без ничего, и заселились в эту квартиру. Представьте себе, в другой стране, вот так можно прийти и зажить там. Вот, пожалуйста, какие условия город создает для таких преступников. Они приехали и зашли, у одних прожили в этой квартире
вообще белеберда
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 17:05
Мы провели три бессонные ночи


Такое ощущение что генерал и министр комментирует, а какой то гопник еще и с психическими отклонениями...
 
 

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