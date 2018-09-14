Заправщик запер грабителя на АЗС и сдал полицейским в Алматы

Около двух часов ночи в дежурную часть УВЖ Жетысуского района поступило сообщение о том, что на одну из АЗС совершенно разбойное нападение, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.
"Как установлено, задержанный, 26-летний гражданин Ж., уроженец Алматинской области, зашел в помещение АЗС под видом покупателя, чтобы осмотреться. Через некоторое время он снова показался в дверях расчетной зоны, но уже в медицинской маске и с ножом в руках. Как подозреваемый признался позже, орудие преступления он украл ранее у шашлычника. Увидев это, кассиры поспешно покинули магазин через служебную дверь и заперли ее за собой на ключ. А тем временем, заправщик, незамедлительно оценив ситуацию, запер входную дверь снаружи и позвонил в полицию. В считанные минуты подоспел экипаж дорожно-патрульной полиции, который и произвел дальнейшее задержание злоумышленника", - рассказал и.о. начальника УВД Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался за имущественные преступления, свою вину он полностью признал. Зарегистрировано досудебное расследование по ст.192 УК РК - разбойное нападение. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Проводятся следственные действия.
"К слову, сейчас руководством Департамента рассматривается вопрос о поощрении работников данной АЗС за проявленную смекалку, мужество и оперативность в принятии решения, а также за активную гражданскую сознательность. Они все правильно сделали, увидев необратимость преступного действия, работники АЗС, сообща, минимизировали риски для окружающих и себя, тем самым обезвредили опасного преступника, заперев его в помещении. Такой поступок заслуживает не только уважения, но и поощрения, соответственно", - подытожил полковник Мусанов.
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