Банк России поддержал рубль

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Как сообщает пресс-служба банка, решение принято на заседании совета директоров.
Как отмечает ЦБ, повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
В сообщении также отмечается, что из-за изменения внешних условий выросли риски инфляции. ЦБ прогнозирует инфляцию в интервале 5-5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к четырем процентам в 2020 году.
«Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — поясняется в сообщении ЦБ.
После заявления курс доллара опустился на 67 копеек до 67,62 рублей за доллар по состоянию на 13:50 по московскому времени. Ранее в марте ЦБ снизил процентную ставку на 0,25 процентных пункта, обосновывая это снижением инфляции. В апреле на фоне новых санкций со стороны США ставку решили оставить без изменений на уровне 7,25 процента.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.