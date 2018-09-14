Банк России поддержал рубль

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Как сообщает пресс-служба банка, решение принято на заседании совета директоров.



Как отмечает ЦБ, повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.



В сообщении также отмечается, что из-за изменения внешних условий выросли риски инфляции. ЦБ прогнозирует инфляцию в интервале 5-5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к четырем процентам в 2020 году.



«Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — поясняется в сообщении ЦБ.



После заявления курс доллара опустился на 67 копеек до 67,62 рублей за доллар по состоянию на 13:50 по московскому времени. Ранее в марте ЦБ снизил процентную ставку на 0,25 процентных пункта, обосновывая это снижением инфляции. В апреле на фоне новых санкций со стороны США ставку решили оставить без изменений на уровне 7,25 процента.