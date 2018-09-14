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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Банк России поддержал рубль

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Банк России поддержал рубль
Фото lenta.ru
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Как сообщает пресс-служба банка, решение принято на заседании совета директоров.

Как отмечает ЦБ, повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

В сообщении также отмечается, что из-за изменения внешних условий выросли риски инфляции. ЦБ прогнозирует инфляцию в интервале 5-5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к четырем процентам в 2020 году.

«Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — поясняется в сообщении ЦБ.

После заявления курс доллара опустился на 67 копеек до 67,62 рублей за доллар по состоянию на 13:50 по московскому времени. Ранее в марте ЦБ снизил процентную ставку на 0,25 процентных пункта, обосновывая это снижением инфляции. В апреле на фоне новых санкций со стороны США ставку решили оставить без изменений на уровне 7,25 процента.
Источник: Lenta.ru
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