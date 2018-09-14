Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты

В трехкомнатной квартире в центре Москвы, где до своей кончины в 2015 году жила Евгения Давиташвили — целительница и астролог, более известная как Джуна, поселились мигранты. Об этом сообщает НТВ.
По данным телеканала, за недвижимость на Арбате боролись друзья, родственники и соратники экстрасенса. Одними из первых о себе заявили племянники — их после смерти знаменитой тети объявилось больше десятка. Но в итоге квартира не досталась никому из них. В настоящее время собственником жилья числится Леонид Иосифов, сын близкого друга Джуны.
Из-за двери квартиры доносятся голоса и топот, но открывать дверь нынешние жильцы отказываются. По словам соседей, нынешний владелец недвижимости в доме не появляется, однако известно, что он заселил в квартиру местного дворника и его семью.
Близкие друзья Джуны рассказали телеканалу, что мигранты заняли жилище недавно. Известно также, что из квартиры вынесли все имущество целительницы — дорогую мебель, картины, рояль, фарфор. По информации НТВ, недвижимость выставлена на продажу за 65 миллионов рублей. Риелтор в разговоре с корреспондентом телеканала сообщила, что сейчас квартира якобы пустует.
В октябре 2016-го другой имущественный скандал разгорелся вокруг особняка, где располагалась Академия альтернативных наук, основанная Джуной. Организацию выселили из дома в Большом Николопесковском переулке по иску столичных властей. Академия задолжала городу свыше двух миллионов рублей арендных платежей.
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