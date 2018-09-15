Дуэль взглядов Головкина и "Канело" переросла в потасовку

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) провели дуэль взглядов перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.Это случилось на официальной процедуре взвешивания, которую посетили девять тысяч зрителей. Дуэль взглядов едва не закончилась потасовкой. Подошедший вторым Альварес прислонился вплотную ко лбу Головкина, после чего тренеры мексиканца начали толкаться, но промоутерам и телохранителям удалось не допустить драки.Перед вторым боем Альварес отказался от совместных пресс-конференций, сделав исключение лишь для финальной встречи с журналистами. На ней он находился на расстоянии нескольких метров от Головкина, однако дуэли взглядов, традиционной для таких мероприятий, тогда не случилось.Ранее Головкин заявлял, что отказ Альвареса от пресс-конференции и дуэли взглядов связан с отсутствием мужества посмотреть в глаза и ответить на вопросы о допинговом скандале, из-за которого он получил шестимесячную дисквалификацию и отказался от боя на 5 мая.Второй бой Головкин - Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок начнется утром 16 сентября, а точное время трансляции можно узнать здесь.