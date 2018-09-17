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Зашел в квартиру и пришел в ужас - очевидцы про убийство сына отцом в Житикаре

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 15:01
Зашел в квартиру и пришел в ужас - очевидцы про убийство сына отцом в Житикаре
Фото Tengrinews.kz
Соседи рассказали подробности ЧП в городе Житикара Костанайской области, в ходе которого мужчина убил сына, а после покончил с собой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам житикаринцев, мужчина с ребенком приехал в город к знакомому из поселка. Владелец квартиры ушел на рыбалку, а когда вернулся - увидел окровавленного товарища и мертвого мальчика.

"Когда зашел в квартиру, ощутил ужас. Он порезал себе вены и перед этим убил ребенка. Он знакомый - видимся два раза в год", - рассказал очевидец Сергей.

Соседка Сергея Мария говорит, что ребенка задушили.

"Крови много было. Отец мальчика вены себе порезал, а перед этим задушил сына. Ребенок на кровати лежал. Скорую вызвали, медики приезжали", - рассказала Мария.

Как сообщили Tengrinews.kz люди, знакомые с ситуацией, на учете в психдиспансере мужчина не состоял.

16 сентября 2018 года 44-летний мужчина убил 4-летнего ребенка, а после нанес себе множественные ножевые ранения. В больницу Житикары мужчину доставили сегодня ночью, там он скончался.
Источник: Tengrinews.kz
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