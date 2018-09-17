Почему пенсию нельзя снять досрочно, объяснила глава ЕНПФ

Председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева объяснила, почему казахстанцам нельзя снять досрочно пенсионные накопления, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Досрочное снятие пенсионных накоплений неоднократно обсуждалось в обществе. Предлагались варианты изымать средства на лечение, оплату ипотеки и других кредитов, образование. Однако в ЕНПФ пояснили, что деньги предназначены для обеспечения в старости.
"Мне кажется, само назначение средств - это деньги, назначенные для использования по выходе на пенсию. Не очень даже обсуждать, а зачем тогда мы накапливаем эти деньги? Человек может, кроме пенсии, если хочет, в банке накапливать и покупать ценные бумаги. Это совершенно разные назначения. Вот вы все молодые, у вас не будет солидарного компонента. Вы будете получать базовую пенсию и пенсию из накопительного фонда. По расчетам, к 2040 году практически не останется людей, которые имели стаж работы на 1 января 1998 года", - объяснила Нурбуби Наурызбаева, почему нельзя снять пенсионные вложения раньше положенного срока.
Также она заверила, что с изменением курса тенге пенсионные активы казахстанцев увеличились.
"За 8 месяцев инвестиционный доход практически равен доходу всего 2017 года. Инвестдоход мы распределяем ежедневно на счета вкладчиков. Накопления вкладчиков растут", - уточнила глава фонда.
Сейчас досрочно снять пенсионные накопления можно только в редких случаях, к примеру при смерти наследниками или самостоятельно при переезде на ПМЖ.
Сенатор Мурат Бактиярулы раскритиковал ЕНПФ за низкую доходность пенсионных накоплений.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.