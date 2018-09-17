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Почему пенсию нельзя снять досрочно, объяснила глава ЕНПФ

Просмотров:572 Опубликовано: Вчера, 18:22
Почему пенсию нельзя снять досрочно, объяснила глава ЕНПФ
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Председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева объяснила, почему казахстанцам нельзя снять досрочно пенсионные накопления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Досрочное снятие пенсионных накоплений неоднократно обсуждалось в обществе. Предлагались варианты изымать средства на лечение, оплату ипотеки и других кредитов, образование. Однако в ЕНПФ пояснили, что деньги предназначены для обеспечения в старости.

"Мне кажется, само назначение средств - это деньги, назначенные для использования по выходе на пенсию. Не очень даже обсуждать, а зачем тогда мы накапливаем эти деньги? Человек может, кроме пенсии, если хочет, в банке накапливать и покупать ценные бумаги. Это совершенно разные назначения. Вот вы все молодые, у вас не будет солидарного компонента. Вы будете получать базовую пенсию и пенсию из накопительного фонда. По расчетам, к 2040 году практически не останется людей, которые имели стаж работы на 1 января 1998 года", - объяснила Нурбуби Наурызбаева, почему нельзя снять пенсионные вложения раньше положенного срока.

Также она заверила, что с изменением курса тенге пенсионные активы казахстанцев увеличились.

"За 8 месяцев инвестиционный доход практически равен доходу всего 2017 года. Инвестдоход мы распределяем ежедневно на счета вкладчиков. Накопления вкладчиков растут", - уточнила глава фонда.

Сейчас досрочно снять пенсионные накопления можно только в редких случаях, к примеру при смерти наследниками или самостоятельно при переезде на ПМЖ.

Сенатор Мурат Бактиярулы раскритиковал ЕНПФ за низкую доходность пенсионных накоплений.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • kolu411
 Ян (Посетители) Вчера, 19:50
Досрочно снимать нельзя lol денег нет вот и живут с "колёс" перечисленным банкуют,а те что были тю тю профукали как пить дать вот и нельзя снимать. lol
 
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  • kolu411
 babushka (Посетители) Вчера, 19:47
значит , людям снимать досрочно нельзя, а профукивать наши деньги , это можно
 
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  • kolu411
  • fitter
 Sazan (Посетители) Вчера, 18:42
По расчетам, к 2040 году практически не останется людей, которые имели стаж работы на 1 января 1998 года", - объяснила Нурбуби Наурызбаева

Чот я не понял. Я по ихнему по любому не выживу что ли? lol
 
 

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