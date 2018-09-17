«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Сентября
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.86 KZT
  • €1 = 433.33 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Слишком прожорливому спортсмену запретили ходить в ресторан

Просмотров:174 Опубликовано: Вчера, 21:47
Слишком прожорливому спортсмену запретили ходить в ресторан
Страница Jaroslav Bobrowski в Facebook
Немецкий ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды, запретил триатлонисту-любителю Ярославу Бобровски (Jaroslav Bobrowski) посещать заведение. Как сообщает информационный портал The Local, мужчина съел 100 тарелок суши за один раз и поразил поваров.

Инцидент произошел в ресторане японской кухни Running Sushi в городе Ландсхут, федеральная земля Бавария. 30-летний Бобровски пришел в ресторан, заплатил 15,9 евро (1260 рублей) за безлимитный доступ к суши-бару и съел около ста порций блюда.

Когда Бобровски завершил трапезу, он подошел к кассе, чтобы оставить официантам чаевые. Те отказались принять деньги, к нему вышли владелец ресторана и шеф-повар и заявили спортсмену, чтобы он больше никогда не возвращался в их заведение.

«Он ест за пятерых. Это ненормально», — отметил владелец ресторана в беседе с журналистами.

Бобровски объяснил, что придерживается специальной диеты: 20 часов в сутки он голодает, а потом наедается до полного насыщения. Мужчина работает инженером-программистом, а в свободное время активно занимается триатлоном и участвует в соревнованиях Ironman. Он очень удивился решению ресторатора и добавил, что был постоянным посетителем в Running Sushi. Однако до этого Бобровски, весящий 79 килограммов при росте в 172 сантиметра, не ел так много суши за раз, хотя всегда ужинал очень плотно.
Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика