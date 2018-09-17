Слишком прожорливому спортсмену запретили ходить в ресторан

Немецкий ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды, запретил триатлонисту-любителю Ярославу Бобровски (Jaroslav Bobrowski) посещать заведение. Как сообщает информационный портал The Local, мужчина съел 100 тарелок суши за один раз и поразил поваров.
Инцидент произошел в ресторане японской кухни Running Sushi в городе Ландсхут, федеральная земля Бавария. 30-летний Бобровски пришел в ресторан, заплатил 15,9 евро (1260 рублей) за безлимитный доступ к суши-бару и съел около ста порций блюда.
Когда Бобровски завершил трапезу, он подошел к кассе, чтобы оставить официантам чаевые. Те отказались принять деньги, к нему вышли владелец ресторана и шеф-повар и заявили спортсмену, чтобы он больше никогда не возвращался в их заведение.
«Он ест за пятерых. Это ненормально», — отметил владелец ресторана в беседе с журналистами.
Бобровски объяснил, что придерживается специальной диеты: 20 часов в сутки он голодает, а потом наедается до полного насыщения. Мужчина работает инженером-программистом, а в свободное время активно занимается триатлоном и участвует в соревнованиях Ironman. Он очень удивился решению ресторатора и добавил, что был постоянным посетителем в Running Sushi. Однако до этого Бобровски, весящий 79 килограммов при росте в 172 сантиметра, не ел так много суши за раз, хотя всегда ужинал очень плотно.
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