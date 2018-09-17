Гибель 52 человек в автобусе: водитель на суде в Актобе рассказал новые детали

Один из водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса рассказал, что изначально ехал как пассажир, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.



В Актобе продолжается судебное разбирательство по делу о гибели 52 граждан, сгоревших заживо в автобусе в Иргизском районе Актюбинской области. Сегодня суд допрашивал водителя автобуса Барата Танатова.



Мужчина уверяет, что пытался спасти горевших людей, разбил стекла, кричал, чтобы люди в автобусе прыгали из окон.



"Вообще я собирался в Казань, чтобы оттуда добраться до Нижнего Новгорода купить машину. У меня были деньги. Но позже Пернебеков попросил меня, чтобы я помог им вести автобус по очереди, обещал заплатить. Я согласился, вел автобус из Шымкента до Жанакоргана", - рассказал Танатов.



По словам подсудимого, в автобусе было холодно, пассажиры обогревались паяльником.



"Ехавший с противоположной стороны автобус остановился возле нас, там была какая-то поломка. Я вышел поговорить с водителями, из нашего автобуса сначала вышел Кыргызбаев. После еще один человек, у него горела штанина. Я взял из второго автобуса огнетушитель, но он не работал, тогда я его в окно, чтоб разбить стекла, стал кричать, чтобы люди прыгали. Кыргызбаев рядом тоже пытался бить окна. Люди кричали, начался хаос. Но никто не прыгал", - вспоминает о событиях 18 января Барат Танатов.



Как отмечает водитель, машина сгорела полностью за 10-15 минут.



Напомним, Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев, Барат Танатов были задержаны 24 января 2018 года по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 УК РК. Задержанным вменяют нарушение правил эксплуатации транспортного средства.



Причиной возгорания, по данным прокуратуры, явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса.



Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.