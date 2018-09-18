Не успели доехать. Замакима Рудного принял роды у супруги

Заместителю акима Рудного по экономическим вопросам Денису Петрухно пришлось самостоятельно принять роды у своей супруги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Костанайские новости"
.
По данным газеты, супруги не успели доехать до роддома. 17 сентября в областную больницу чиновник привез супругу уже вместе с новорожденной. Сам Денис Петрухно подробностями о событии делиться пока не хочет и избегает внимания, сообщили в газете.
"Это супруга у меня молодец! Если бы знал, что так будет, книги бы читал и на курсы какие-нибудь пошел. Может, потом все расскажу, как было. Пройдет время..." - отметил он.
Супруги Петрухно хотели, чтобы второй ребенок появился в родильном отделении областной больницы. Когда приехали в приемный покой, дежурный врач роженицу не госпитализировал, так как схваток у женщины не было, и она вернулась домой. А когда женщина зашла в квартиру, у нее начались схватки. Пришлось ехать обратно.
"Когда я приехал работать в Костанай, домашних родов в области были сотни. Сегодня каждый год уже регистрируем десятки случаев домашних родов. Женщина сама может родить. Сейчас по мировым стандартам ВОЗ мы не вмешиваемся, если нет показаний, в естественный процесс родов, но стоим, так сказать, на страже. Если у пациентки были бы первые роды, она так стремительно бы не родила", - прокомментировал случай главный акушер-гинеколог области Иван Янцен.
Оставьте свой комментарий первым.