Алихан Смаилов назначен министром финансов РК

Алихан Смаилов назначен министром финансов Республики Казахстан, сообщается на сайте primeminister.kz.



"Назначить Смаилова Алихана Асхановича министром финансов Республики Казахстан. Освободить от занимаемой должности помощника Президента РК", — говорится в указе главы государства.



Его предшественник Бахыт Султанов на прошлой неделе назначен акимом Астаны.



Ранее Мажилис Парламента РК согласовал кандидатуру Алихана Смаилова для назначения на должность министра финансов.



Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК.



В разные года занимал должности главы Агентства РК по статистике, вице-министра иностранных дел РК, вице-министра финансов РК, президента нацхолдинга "КазАгро", председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. С декабря 2015 года и до последнего времени был помощником Президента РК.



Награжден орденом "Құрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін", "10 лет независимости Казахстана", "10 лет Конституции Казахстана", "10 лет Астана".