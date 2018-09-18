"Очевидцы стояли и смотрели" - водитель скорой о нападении в Алматы

Водитель скорой Николай Кучма рассказал о нападении на него мужчины во время транспортировки пациентов в больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам 61-летнего мужчины, он ехал по улице Макатаева в западном направлении. Скорая везла в больницу пожилую пациентку. "Сначала по Абылай хана началось, он ударил по зеркалу. А во второй раз вышел из машины. Он открыл дверь скорой и ударил по голове. Я написал в ДВД заявление. Мы встретились там, мельком видел. Буду настаивать, чтобы наказали, чтобы другим не повадно было. За 13 лет работы в скорой такого не было", - рассказал водитель скорой. По его словам, у него рассечение брови, ушиб головы и синяки на шее. "Очевидцы только смотрели, только фельдшер кричала и снимала на видео", - вспоминает Николай Кучма. Как вспоминает фельдшер Гульсум Рахимова, хулиган пытался их подрезать. "Все время, пока мы ехали, темная машина пыталась нас подрезать. Я начала снимать это на видео, чтобы зафиксировать нарушения. Но я не предполагала, что сниму нападение", - сказала она. Как известно, полиция задержала хулигана. Им оказался гражданин Турции 1990 года рождения. Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 УК РК. "В рамках начавшегося досудебного расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий и экспертных исследований, которые обеспечат объективность, полноту и всесторонность расследования", - сообщили в ДВД. На появившейся в Сети видеозаписи видно, как молодой человек нанес несколько ударов кулаком пожилому мужчине, водителю скорой. Затем он сел в свое авто и уехал.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
В полиции заявили, что привлекут мужчину к ответственности. "Сотрудниками местной полицейской службы принимаются меры реагирования на видео, поступившее в распоряжение ДВД Алматы. Водитель легкового транспорта непременно будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству". "Такое поведение в цивилизованном обществе непозволительно. Граждане в силу своих возможностей должны оказывать содействие работникам скорой помощи, оперативных и экстренных служб, тем более, если это прописано законодательно. Но подобное хамское поведение должно пресекаться на корню и по большей части непримиримость с ним идет с воспитания в семье", - подчеркнули в ДВД Алматы.
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