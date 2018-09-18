Самый богатый человек Китая предсказал 20-летнюю торговую войну

Китайский миллиардер Джек Ма заявил, что торговая война между США и Китаем может продлиться дольше, чем многие думают, и оказать серьезное влияние на весь мир, сообщает "Вести.Экономика".



По словам основателя Alibaba Group, торговое противостояние двух мировых держав может затянуться на два десятилетия. При этом он отметил, что подобное соперничество является "естественным".



"Даже если Дональд Трамп уйдет в отставку, придет новый президент и это противостояние продолжится. Нам нужны новые торговые правила, нужно обновить ВТО. В краткосрочной перспективе компании в Китае, США, Европе - все столкнутся с проблемами. Если вы хотите найти какое-либо быстрое решение, то его просто нет. Вы можете выиграть сражение, но проиграть войну. В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны. Эта ситуация продлится еще очень долго. Это будет бардак, и он продлится, возможно, еще 20 лет. Сегодня Китай стал второй по величине экономикой в мире. Подобные ситуации происходят в истории, это очень естественно", - сказал Джек Ма в своем выступлении на Дне инвестора в Ханчжоу 18 сентября.



Бизнесмен считает, что сложившаяся ситуация не только мешает бизнесу, но и создает "беспрецедентные" возможности, которые компаниям следует использовать. Заявление самого богатого жителя Китая (его состояние оценивается в 39,6 миллиарда долларов - прим.) было сделано после новых торговых ограничений со стороны США.



В ночь на 18 сентября США объявили о введении 10 процентных пошлин на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов в год с 24 сентября. Американские власти предупредили, что тариф увеличится до 25 процентов с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.



Дональд Трамп заявил, что в случае ответных мер со стороны Китая пошлины могут быть расширены на товары на 267 миллиардов долларов. С учетом действующих пошлин ограничения могут затронуть почти весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 миллиардов долларов в год. Китай в ответ на новые пошлины США 24 сентября введет повышенные пошлины на импорт более 5200 наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов КНР.

