Названы самые востребованные профессии в Казахстане

Названы топ-10 самых востребованных профессиональных областей Казахстана за первое полугодие 2018 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным аналитиков портала HeadHunter, рабочих рук не хватает в сфере продаж. На нее приходится почти треть вакансий сайта (24,5 процента). Постоянную нехватку специалистов по продажам испытывают HR-специалисты компаний на должностях менеджеров по работе с клиентами и работников розничной торговли. Множество незакрытых вакансий в сфере "прямых" продаж, в торговых сетях и магазинах.На втором месте - сфера бухгалтерских услуг (10,9 процента от общего объема предоставленных на портале вакансий). Нужны бухгалтеры, бухгалтеры-калькуляторы, специалисты по первичной документации, учету счетов и платежей и заработной платы. Третьим в списке идет административный персонал (10 процентов). Вакансии приходятся на офис-менеджеров, секретарей, персональных ассистентов, делопроизводителей и ресепшн. Сфера IT и телекоммуникаций занимают четвертую строчку рейтинга (8,5 процента). Работодатели ищут сотрудников, разбирающихся в программировании и IT-разработках, телекоммуникациях, Интернете. Также требуются инженеры и системные администраторы. 8,3 процента, то есть пятое место рейтинга, приходится на вакансии в сфере маркетинга. Отмечается потребность в менеджерах по работе с клиентами, дизайнерах, PR-специалистах, организаторах мероприятий, интернет-маркетологах. На шестом месте сфера финансов (8 процентов). HR-специалисты банков ищут бухгалтеров, руководителей бухгалтерией, экспертов в привлечении клиентов, кредитах и продаже финансовых продуктов. Производство - на седьмом месте (7,8 процента от общего количества объявлений на сайте). Компании предлагают работу инженерам, работникам пищевой промышленности, машиностроения. В почете электроэнергетика и металлургия.На строительство приходится 7,6 процента вакансий, это восьмое место в топе. Почти половина этих вакансий без указания специализации. Также ищут рабочих строительных специальностей и инженеров. В тоже время нередко требуются специалисты узкой направленности - знакомые с управлением проектами, проектированием и архитектурой. В сфере транспорта (6 процентов) не хватает специалистов в логистике, автоперевозках, водителей, работников на складах и экспедиторов. На туризм и рестораны приходится 5,3 процента открытых вакансий. Среди которых - повара, официанты и бармены, управляющие ресторанами и барами, персонал кухни.Половина казахстанских работодателей (49,6 процента) требует, чтобы у потенциального сотрудника был минимум год профессионального стажа. Согласно данным портала, на собеседование приглашают тех, у кого есть опыт работы от года до 3 лет и тех, кто готов работать полный рабочий день. Кандидатов, которые имеют от 3 до 6 лет рабочего стажа, хотят видеть в коллективе 26 процентов HR-специалистов. Соискателям, которые ранее нигде не работали, готовы дать шанс 18 процентов работодателей. 6,1 процента установили планку - от 6 лет стажа.Стажировок мало - всего 0,3 процента от общего количества объявлений на портале. На проектную работу приходится чуть больше - 0,9 процента. 93,8 процента работодателей обязательным условием прописывают полную занятость.