Избиение водителя скорой в Алматы: Кадры видеорегистратора

Новые подробности появились в деле об избиении водителя скорой помощи в Алматы. В распоряжении телеканала Almaty оказались кадры с видеорегистратора. На них видно, как легковушка едет и провоцирует ДТП. Карета скорой помощи двигалась по улице Макатаева в западном направлении. Перед проспектом Абылай хана неотложка перестроилась в левый ряд. В это время по правой полосе ехал Volkswagen Passat, водитель которого, обогнав машину скорой, остановился, преградив ей путь. "Водителю не понравилось, что я стал перестраиваться... был разрыв между машинами, я заехал туда. А он куда-то шибко торопился. Его это, наверное, как-то взбудоражило, поэтому он объехал меня, поставил свою машину перед моей машиной, вышел и началась ни с того ни с сего драка", - вспоминает пострадавший Николай Кучма. Напомним, инцидент произошел, когда бригада медиков возвращалась с вызова и везла пациента на экстренную операцию. Все происходящее на камеру мобильного телефона сняла фельдшер Гулсим Рахимова. На видео зафиксирован момент нападения на водителя скорой помощи. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! "Героем" происшествия оказался 28-летний гражданин Турции. Сразу после инцидента за хулиганские действия его задержала полиция.



