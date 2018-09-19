«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Сентября
+21...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 369.36 KZT
  • €1 = 431.3 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением
Фото: сервис Google Street View
Власти английского города Ипсвич нашли источник жуткого ночного пения, которое почти год пугало местную жительницу. Об этом сообщает издание The Independent.

Элис Рэндл (Alice Randle), живущая на окраине Ипсвича, утверждает, что впервые услышала его в прошлом сентябре. Глубокой ночью с улицы донесся детский голос, тихонько напевающий колыбельную про ливень и старика, который ударился головой и не смог проснуться. По словам женщины, больше всего это напоминало фильм ужасов про Фредди Крюгера.

С тех пор жуткая песня звучала каждую ночь. Чаще всего ее было слышно между двумя и четырьмя часами ночи. Иногда она не умолкала много часов подряд. Сначала Рэндл терпела, потом пыталась отыскать источник пения самостоятельно и наконец пожаловалась местным властям. По ее вызовам несколько раз отправляли команду быстрого реагирования, но к их прибытию неизменно воцарялась тишина.

10 сентября песня раздалась в 11:15. На этот раз команде, которую прислали местные власти, удалось ее застать. Они взялись за работу и вскоре выяснили, что она играет на складе в нескольких сотнях метрах от дома Рэндл.

Владелец склада объяснил, что песня должна была включаться при срабатывании датчиков движения, чтобы отпугнуть воров. Она стала играть каждую ночь из-за пауков, которые развелись на его территории, опутали датчики паутиной и вызывали ложные срабатывания.
Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика