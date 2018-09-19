Нацбанк обратился к вкладчикам «Банка Астаны»

Национальный Банк Республики Казахстан (далее — Национальный Банк) в связи с принятым 18 сентября 2018 года решением Правления Национального Банка о лишении АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций, напоминает вкладчикам-физическим лицам, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (далее — КФГД), то есть, в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.



Максимальный предел гарантии составляет:



- по депозитам в тенге — до 10 миллионов тенге;



- по депозитам в иностранной валюте — до 5 миллионов тенге.



На возмещение из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов имеют право клиенты банка:



- физические лица,



- индивидуальные предприниматели,



- частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты.



Возмещению подлежит остаток на банковском счете. Начисленное банком вознаграждение не гарантируется.



Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии. Всего в АО «Банк Астаны» размещено депозитов физических лиц на сумму 41,2 миллиарда тенге.



Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 37 миллиардов тенге. Менее 0,1% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы — от ликвидационной комиссии.



Приказом Председателя НБРК назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Банк Астаны».



В состав временной администрации вошли специалисты НБРК. Временная администрация АО «Банк Астаны» будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.



Временная администрация назначается для обеспечения сохранности имущества банка, управления банком, выявления активов банка, проведения инвентаризации активов, обязательств и документов организации. В период своей деятельности временная администрация оценит возможность проведения одновременной передачи активов и обязательств АО «Банк Астаны» банку-приобретателю.



В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны» КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Банк Астаны» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств КФГД.



После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту. Национальный Банк, а также КФГД будет информировать вкладчиков о дальнейшем развитии ситуации через СМИ. Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).



По вопросам работы временной администрации просим обращаться в Национальный Банк Казахстана посредством мобильного приложения «НБК Online». Ссылка для загрузки с Google Play Market; ссылка для загрузки с AppStore.



По всем интересующим вопросам также можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Банк Астаны» Зинуллиной Джемме Мухамбетовне по телефону +7 (727) 259−60−60.