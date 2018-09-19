В Казахстане прошел суд над украинским журналистом Александром Гороховским

17 сентября 2018 года в административном суде Уральска (Казахстан) прошло рассмотрение дела по обвинению украинского журналиста Александра Гороховского в нарушении миграционного законодательства.
Uralskweek.kz: Административный судья городского суда Хатима Ерсенова оштрафовала Александра Гороховского на 25 МРП (60 125 тенге). Но, взяв в учёт ряд смягчающих обстоятельств, снизила сумму штрафа на 30 процентов. Выплатить Александр Гороховский должен 42 087 тенге.
Александр Гороховский — главный редактор проекта «Без брехнi»
, этот проект посвящен фактчекингу в Украине.
В Уральске Александр проводил занятие по фактчекингу по приглашению журналиста uralskweek.kz Лукпана Ахмедьярова. Тема входит в программу бесплатной «Школы журналистики», основанной Лукпаном в 2017 году.
Factcheck.kz: 15 сентября 2018 года в Уральске сотрудниками полиции был прерван тренинг по фактчеку, проводившийся при участии украинского журналиста Александра Гороховского.
По словам полицейских, им поступило сообщение от гражданина, представившегося как Талгат Катауов, на номер 102.
У Александра Гороховского изъята миграционная карта и предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан.
Rus.azattyq.org: 17 сентября в административном суде Уральска прошли слушания по делу Александра Гороховского. Выступая на судебном заседании, Александр Гороховский сообщил, что приехал в Казахстан по приглашению журналистов газеты «Уральская неделя» для обмена опытом.
По словам Гороховского, его визит носил частный характер, поскольку сама встреча проходила в «формате свободного общения», не подразумевающем финансового вознаграждения. Он подчеркнул, что определение «семинар» использовали полицейские.
Также в зале суда выступил Талгат Катауов. Его в полиции называли источником, позвонившим и сообщившим, что в одной из уральских гостиниц проходит «семинар по Украине». По словам Катауова, он ничего полиции не сообщал, не имел никакой информации по поводу «семинара», а об Александре Гороховском никогда не слышал. О том, что его имя фигурирует в административном деле, заявил Катауов, он узнал от знакомых, сообщивших ему эту информацию по WhatsApp.
Rus.azattyq.org: Выступивший в зале суда уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, пригласивший Гороховского, отметил, что «Школа журналистики» проходит в Уральске второй год подряд. По его словам, она была инициирована, «потому что ни в одном из университетов города нет факультета журналистики и тяжело найти новые кадры»
Видео, снятое во время слушания дела, Марией Мельниковой, журналистом «Уральской недели»:
Выплату штрафа Александра Гороховского (42 087 тенге) «Уральская неделя» взяла на себя, однако в социальных сетях Лукпан Ахмадьяров обратился за помощью к читателям
:
«Други, штраф мы заплатили. Но! Деньги мы занимали. Завтра деньги нужно вернуть. Если кому не жалко скиньтесь пжлста. Затраты получились нехилыми. Штраф 42087 тенге, перебронирование авиабилетов 111292 тенге и гостиница для Александра это ещё 32000 тенге».
Проект «Школа журналистики» в Уральске был запущен в 2017 году по инициативе журналиста Лукпана Ахмедьярова при поддержке Норвежского Хельсинкского комитета
в рамках программы малых грантов в Казахстане.
В 2017 году школа столкнулась с трудностями во время поиска и аренды помещения, курс прошел на базе редакции «Уральской недели». Подробнее об этом можно прочитать здес
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