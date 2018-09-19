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"Есть перегиб". Депутаты назвали свои пенсии

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 16:37
"Есть перегиб". Депутаты назвали свои пенсии
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Депутаты Мажилиса озвучили размеры своих пенсий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"У меня пенсия 65 тысяч 135 тенге. У меня 47 лет стажа на государственной службе, из них почти 20 лет политической службы. Я думаю, что это несправедливо. Каждому по труду должно быть. И шахтерам, и всем", - заявил мажилисмен Омархан Оксикбаев.

Отвечая на вопросы журналистов, он признал, что чиновники в правоохранительных органах и судьи получают больше, чем остальные.

"Конечно, когда мы принимали закон, учитывали особенности: риск, подверженность опасности. Но сегодняшние реалии таковы, что, по моему мнению, у нас там есть немного перегиб", - заметил депутат.

Мажилисмен Тургун Сыздыков сообщил, что получает пенсию в пределах 110 тысяч тенге.

"Меня пока моя пенсия удовлетворяет. Конечно, я работающий пенсионер. А так, цены растут, мы неоднократно об этом говорим, что усилия государства очень большие, но нам надо решать проблему посредников", - отметил депутат.

Ранее сенатор Бырганым Айтимова объяснила свое высказывание о пенсии "как у работника гаража". Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию казахстанцев.

"Я пенсионер, и у меня пенсия как у вчерашнего работника гаража, который гаражом владел", - говорила сенатор в ходе встречи с руководством ЕНПФ 17 сентября.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:34
"У меня пенсия 65 тысяч 135 тенге. У меня 47 лет стажа ....он признал, что чиновники в правоохранительных органах и судьи получают больше, чем остальные.... у нас там есть немного перегиб...


Нифига себе намножко! половина пенсионеров в стране получает по 47 тысяч, а бывшие силовики по 230 тысяч пенсии. Это "немного перегиб"? Это супер-перегиб!

Вообще понятие песия озвучивается как "пособие на доживание". И если учесть, что силовикам можно выйти на пенсию в 45 лет, после 25 лет выслуги, то "доживание" в 45 лет звучит как то странно!

Максимальный размер ежемесячных пенсионных выплат не может превышать 65 % от денежного содержания и 109 МРП (262 145 тнг на 2018 год).


Пенсия должна быть для всех одинаковая, для плотников и силовиков, в 63 года и только с учётом трудового стажа без учёта зарплаты. Плюс пенс.накопления.
 
 

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