"Есть перегиб". Депутаты назвали свои пенсии

Депутаты Мажилиса озвучили размеры своих пенсий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"У меня пенсия 65 тысяч 135 тенге. У меня 47 лет стажа на государственной службе, из них почти 20 лет политической службы. Я думаю, что это несправедливо. Каждому по труду должно быть. И шахтерам, и всем", - заявил мажилисмен Омархан Оксикбаев.
Отвечая на вопросы журналистов, он признал, что чиновники в правоохранительных органах и судьи получают больше, чем остальные.
"Конечно, когда мы принимали закон, учитывали особенности: риск, подверженность опасности. Но сегодняшние реалии таковы, что, по моему мнению, у нас там есть немного перегиб", - заметил депутат.
Мажилисмен Тургун Сыздыков сообщил, что получает пенсию в пределах 110 тысяч тенге.
"Меня пока моя пенсия удовлетворяет. Конечно, я работающий пенсионер. А так, цены растут, мы неоднократно об этом говорим, что усилия государства очень большие, но нам надо решать проблему посредников", - отметил депутат.
Ранее сенатор Бырганым Айтимова объяснила свое высказывание о пенсии "как у работника гаража". Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию казахстанцев.
"Я пенсионер, и у меня пенсия как у вчерашнего работника гаража, который гаражом владел", - говорила сенатор в ходе встречи с руководством ЕНПФ 17 сентября.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.