"Есть перегиб". Депутаты назвали свои пенсии

Депутаты Мажилиса озвучили размеры своих пенсий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"У меня пенсия 65 тысяч 135 тенге. У меня 47 лет стажа на государственной службе, из них почти 20 лет политической службы. Я думаю, что это несправедливо. Каждому по труду должно быть. И шахтерам, и всем", - заявил мажилисмен Омархан Оксикбаев.



Отвечая на вопросы журналистов, он признал, что чиновники в правоохранительных органах и судьи получают больше, чем остальные.



"Конечно, когда мы принимали закон, учитывали особенности: риск, подверженность опасности. Но сегодняшние реалии таковы, что, по моему мнению, у нас там есть немного перегиб", - заметил депутат.



Мажилисмен Тургун Сыздыков сообщил, что получает пенсию в пределах 110 тысяч тенге.



"Меня пока моя пенсия удовлетворяет. Конечно, я работающий пенсионер. А так, цены растут, мы неоднократно об этом говорим, что усилия государства очень большие, но нам надо решать проблему посредников", - отметил депутат.



Ранее сенатор Бырганым Айтимова объяснила свое высказывание о пенсии "как у работника гаража". Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию казахстанцев.



"Я пенсионер, и у меня пенсия как у вчерашнего работника гаража, который гаражом владел", - говорила сенатор в ходе встречи с руководством ЕНПФ 17 сентября.