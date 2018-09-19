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Новорожденную с "зеркальным" сердцем прооперировали в Балхаше

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Новорожденную с "зеркальным" сердцем прооперировали в Балхаше
Иллюстративное фото
Девочка родилась со смещенными внутренними органами. Сердце ребенка билось справа. Такое расположение в медицине также называют "зеркальным", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Маленькая Томирис родилась 24 августа в центральной больнице Балхаша. Малышка появилась на свет с врожденной патологией. У ребенка были смещены все внутренние органы, а сердце находилось справа. При рождении состояние малышки было крайне тяжелое.

"Беременность доношенная. При рождении малышка весила 3 килограмма 702 грамма, рост 54 сантиметров. Мама ребенка поступила в больницу 24 августа. При рождении у малышки был целый букет диагнозов: диафрагмальная грыжа, врожденная пневмония, гипоплазия легких, геморрагическая болезнь новорожденного, желудочное кровотечение, парез кишечника и анемия. Сердце было смещено. Оно у нее было справа", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Так как маленькая пациентка была не транспортабельной и нуждалась в срочной операции, врачи решили не терять время. За считанные часы из областного центра были вызваны заместитель директора областной детской клинической больницы Караганды Жанат Елубаев и детский хирург Бейбут Бердибеков. Они провели экстренную операцию.

"Малышке сделали операцию, которая длилась два часа. Сердце и другие смещенные органы, которые практически находились в плевральной полости, переместили как надо. Врачи привели в порядок все внутренние органы малышки и устранили диафрагмальную грыжу . Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Ребенка уже выписали. Вся необходимая медицинская помощь и чуткое внимание врачей было оказано", - добавила Айжан Иса.

По словам родителей маленькой Томирис, сейчас малышка чувствует себя хорошо. Мама ребенка Жадыра Амираева выражает огромную благодарность всему медицинскому персоналу центральной больницы Балхаша и врачам, которые провели операцию.

"Томирис у нас второй ребенок в семье. Старшему сыну 2,5 годика. Мы ждали нашу доченьку и когда узнали, что у нее смещены внутренние органы, сердце справа, пережили сильнейший страх. Но, благодаря врачам наша дочь сейчас в порядке. Мы уже дома. Я благодарна неонатологу Рауан Маликовне, Айгуль Дуйсембаевне, Жанату Куандыковичу и хирургу, который ассистировал Бейбуту Сергалиевичу, анестезиологу Татьяне Викторовне", - отметила Жадыра Амираева.
Источник: Tengrinews.kz
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