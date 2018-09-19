Волнения в селе привели к беспорядкам в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии — Нальчике — начались массовые волнения из-за вспыхнувшего в селе Кенделен конфликта. Как сообщает News-r, в центре города собрались десятки людей с флагами, они выкрикивают лозунги.



В региональном управлении Следственного комитета начали проверку событий в селе. «В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



Ранее 19 сентября сообщалось, что в селе Кенделен разгорелся межнациональный конфликт с погромами, стрельбой и перекрытиями дорог. Это произошло из-за того, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве.



Всадники поднялись в гору, обойдя село. Вскоре туда прибыли активисты и потребовали пропустить процессию на обратном пути. В итоге завязалась потасовка, село заблокировали силовики, часть дорог перекрыли.



По информации «Кавказского узла», программа конного похода полностью выполнена. Активист Ибрагим Яганов рассказал, что всадники изначально решили обойти село. «Мы изначально выбрали дорогу по хребту. Это очень живописная дорога. Но эту дорогу знал только я, поэтому меня выбрали старшим. Я провел группу туда и обратно. Мы успешно прошли ее. Две ночи мы ночевали у животноводов в урочище Дамбей. Они нас очень тепло приняли. Мы поднялись на Канжал, совершили там небольшой ритуал и вернулись обратно в Домбей», — рассказал он. Активист добавил, что на обратном пути их сопровождали полицейские.



Канжальская битва — ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Во время битвы черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина нанесли поражение и разгром войскам крымского хана Каплан Гирея.