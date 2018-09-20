Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года

Соответствующие изменения в законодательство готовятся МВД РК. Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС), изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется.Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 годаНовые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно, 5.5 на 8.5 см). В результате их можно будет без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля. В том числе:1.государственный регистрационный номерной знак;2.серию и регистрационный номер свидетельства;3.дату выдачи свидетельства;4.марку, модель;5.год выпуска транспортного средства;6.категорию транспортного средства;7.отметку о снятии с учёта (будут не разрезать, как старый техпаспорт, а пробивать дыроколом, — прим. Kolesa.kz);8.идентификационный номер (VIN);9.массу без нагрузки, кг;10.объём двигателя, см куб.;11.разрешённую макс. массу, кг;12.цвет транспортного средства;13.владельца транспортного средства;14.место жительства владельца;15.особые отметки;16.дату первичной регистрации;сведения о видах переоборудования транспортного средства;17.иные сведения.Причём по мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.