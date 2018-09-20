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Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года
Фото kolesa.kz
Соответствующие изменения в законодательство готовятся МВД РК. Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС), изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется.

Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года
Новые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно, 5.5 на 8.5 см). В результате их можно будет без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля. В том числе:

1.государственный регистрационный номерной знак;
2.серию и регистрационный номер свидетельства;
3.дату выдачи свидетельства;
4.марку, модель;
5.год выпуска транспортного средства;
6.категорию транспортного средства;
7.отметку о снятии с учёта (будут не разрезать, как старый техпаспорт, а пробивать дыроколом, — прим. Kolesa.kz);
8.идентификационный номер (VIN);
9.массу без нагрузки, кг;
10.объём двигателя, см куб.;
11.разрешённую макс. массу, кг;
12.цвет транспортного средства;
13.владельца транспортного средства;
14.место жительства владельца;
15.особые отметки;
16.дату первичной регистрации;
сведения о видах переоборудования транспортного средства;
17.иные сведения.
Причём по мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.



Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года
Источник: Kolesa.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Dagestan
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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:56
Все просто и гениально. Отмывка продолжается...
 
 

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