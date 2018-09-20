Астанчанин оставил сумку с телом женщины возле "Шанхая": не нашел денег на похороны

Выяснились обстоятельства смерти 26-летней женщины, чье тело нашли возле рынка "Шанхай", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.



"Сотрудниками столичного Департамента внутренних дел задержан мужчина, который положил тело женщины в хозяйственную сумку и оставил ее в районе рынка.​ 13 сентября полицейскими установлена личность женщины. Ей оказалась 26-летняя гражданка Республики Узбекистан", - сообщили в ДВД Астаны, отвечая на запрос Tengrinews.kz.



По данным полиции, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов. Полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, который на допросе рассказал, что на протяжении последних трех лет сожительствовал с умершей женщиной. У них есть двухлетний сын.



"Женщина скончалась от болезни в съемной комнате общежития. Испытывая финансовые трудности, мужчина не имел возможности захоронения. К тому же зная, что умершая является гражданкой другой страны, оставил дорожную сумку в районе рынка "Шанхай" для того, чтобы тело нашли и захоронили. Затем решил скрыться и выехал из города в тот же день", - прокомментировали в полиции.



Мужчину задержали на территории Туркестанской области. Также установлено местонахождение ребенка погибшей: он находился под присмотром знакомых.



Ребенка отправили в Центр адаптации несовершеннолетних в Астане. Ранее сообщалось, что тело было найдено 13 сентября около 20.00 на прилегающей к рынку территории по шоссе Алаш.