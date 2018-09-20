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Астанчанин оставил сумку с телом женщины возле "Шанхая": не нашел денег на похороны

Просмотров:441 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Астанчанин оставил сумку с телом женщины возле "Шанхая": не нашел денег на похороны
Шоссе Алаш. Иллюстративное фото: Турар Казангапов ©
Выяснились обстоятельства смерти 26-летней женщины, чье тело нашли возле рынка "Шанхай", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

"Сотрудниками столичного Департамента внутренних дел задержан мужчина, который положил тело женщины в хозяйственную сумку и оставил ее в районе рынка.​ 13 сентября полицейскими установлена личность женщины. Ей оказалась 26-летняя гражданка Республики Узбекистан", - сообщили в ДВД Астаны, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

По данным полиции, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов. Полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, который на допросе рассказал, что на протяжении последних трех лет сожительствовал с умершей женщиной. У них есть двухлетний сын.

"Женщина скончалась от болезни в съемной комнате общежития. Испытывая финансовые трудности, мужчина не имел возможности захоронения. К тому же зная, что умершая является гражданкой другой страны, оставил дорожную сумку в районе рынка "Шанхай" для того, чтобы тело нашли и захоронили. Затем решил скрыться и выехал из города в тот же день", - прокомментировали в полиции.

Мужчину задержали на территории Туркестанской области. Также установлено местонахождение ребенка погибшей: он находился под присмотром знакомых.

Ребенка отправили в Центр адаптации несовершеннолетних в Астане. Ранее сообщалось, что тело было найдено 13 сентября около 20.00 на прилегающей к рынку территории по шоссе Алаш.
Источник: Tengrinews.kz
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