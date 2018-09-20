Назарбаев выразил соболезнования Путину

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В данном контексте Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии.
Лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане. Минобороны РФ сообщало, что 17 сентября около 02.00 (по времени Астаны) пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
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