«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Сентября
+22...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 359 KZT
  • €1 = 420.1 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев выразил соболезнования Путину

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Назарбаев выразил соболезнования Путину
.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В данном контексте Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии.

Лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане. Минобороны РФ сообщало, что 17 сентября около 02.00 (по времени Астаны) пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика