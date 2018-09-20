Министры будут подавать в отставку за коррупцию подчиненных - АДГСПК

В Парламенте рассмотрят предложение Антикоррупционной службы об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных. Об этом заявил заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов в ходе совещания в Министерстве энергетики по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Если человек на службе или в быту допускает нарушения, неправильно ведет себя на работе, с коллегами, подчиненными, то он, скорее всего, склонен и к совершению более серьезных нарушений. (...) Я всех хочу предупредить: не допускайте никаких коррупционных моментов в своей работе. Пресекайте любые разговоры, предложения об этом. Предложения о незаконном вознаграждении. Здесь большая роль и руководителей", - обратился к сотрудникам Министерства энергетики Олжас Бектенов.



"Сейчас мы "зашли" в Парламент с поправками об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных. Если это касается политических государственных служащих, речь идет о политической ответственности - обязанности подать в отставку. А если речь об административных служащих, если в непосредственном подчинении его находится сотрудник, совершивший коррупцию, данный руководитель будет освобождаться от занимаемой должности. Я думаю, мы у депутатского корпуса поддержку найдем. И в ближайшее время такие нормы будут приняты", - отметил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.



"И министров будет касаться, и политических государственных служащих. Будет ответственность, если будет совершаться коррупционное правонарушение сотрудниками, которых они назначили, он должен будет нести ответственность, если закон такой будет принят", - уточнил Бектенов, отвечая на вопросы журналистов.