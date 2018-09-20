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Пассажир такси услышал цену за проезд и выпрыгнул из машины, разбившись насмерть

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 18:52
Пассажир такси услышал цену за проезд и выпрыгнул из машины, разбившись насмерть
Фото из социальных сетей
29-летний отец двоих детей Тони Пембертон из Уэльса возвращался со своей девушкой с регбийного матча и успел выпить перед этим несколько алкогольных напитков.

Тони со своей подружкой Сарой Перкинс вызвал такси к стадиону и, по словам девушки, пара заранее обговорила стоимость поездки. Она должна была составить 70 фунтов. Но уже в пути таксист заявил, что хочет большую сумму, пишет Лайф со ссылкой на Mirror.

Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90

Тогда разгорячённый алкоголем поклонник регби просто пришёл в ярость. Он пытался вскочить и стал пинать водительское сиденье. Завязалась перепалка. Девушка попыталась успокоить юношу и просила не беспокоиться о деньгах. Но на Тони ничего не действовало. Он заявил, что собирается идти пешком. Мгновение спустя Сару обдало холодным воздухом — парень выпрыгнул в окно на скорости около 100 км/ч. По словам полиции, Тони скончался от множественных травм. После обследования машины не было найдено осколков стекла. Похоже, парень выдавил его целиком.

Он сказал, что собирается идти пешком, что выходит. Будто окончательно решил не платить больше ни копейки таксисту, и на этом всё

Однако у таксиста Мухаммеда Джамиля своя версия событий. Он заявил, что не просил никаких денег свыше обговорённой суммы ни в начале поездки, ни по дороге.
Источник: Zakon.kz
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