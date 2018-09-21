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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Видеообращение хулигана, избившего водителя скорой, появилось в Сети

Просмотров:681 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Видеообращение хулигана, избившего водителя скорой, появилось в Сети
.
В социальных сетях распространяется видеообращение гражданина Турции, напавшего на водителя скорой медицинской помощи в Алматы. Он попросил прощения, передает Tengrinews.kz.

"Я, гражданин Турции Али Демир, искренне прошу прощения у всех казахстанцев за произошедшее 18 сентября на пересечении улиц Наурызбай батыра и Макатаева. Прошу прощения у водителя скорой помощи Николая Кучмы. Я признаю свою ошибку. В те дни я был в стрессе. Причина этому - украденный автомобиль. Это зафиксировано в официальных документах. Конечно, это не оправдывает мои действия. Прошу меня понять народ Казахстана. В жизни мужчины может быть такое. Я отец, есть жена и 5-месячная дочь. Они казахстанцы. Вся моя работа в Казахстане. Уже 7 лет живу здесь. Я не хочу, чтобы за мои ошибки страдала моя семья. Поэтому очень прошу ради моей семьи и дочери отнестись с пониманием. Еще раз у казахстанцев и у водителя прошу прощения!" - сказал он.





Сейчас он ждет суда. Мужчину отпустили под залог на время следствия.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Akosha (Посетители) Сегодня, 12:12
Jack,
правильно мыслишь... конечно ж нет!
я на все 100% уверена что видео сняли сотрудники полиции прямо в помещение ГОВД...хорошо объяснили человеку что НАДО публично извиниться,чтоб народ успокоился..
ок, мы услышали, поняли и говорим тебе Пусть Бог тебя простить за то, что ты посмел руку поднять на человека который спасал жизнь другому человеку,вез больного в больницу! а так, у нас "перед Законом все равны"... или нет?
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 11:49
Jack, мне тоже интересно, только это и заставило небось... домой его депортировать, если с нервами не ладит.
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 11:19
Интересно, если бы не семья и бизнес в Казахстане он принес бы извинения?
 
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  • Сергей Владимиров
  • 12-й регион
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:15
ну главное во время извиниться! да не у нас надо просить прощение а у пострадавших! ну хоть мужество есть извиниться!
 
 

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