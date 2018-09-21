Видеообращение хулигана, избившего водителя скорой, появилось в Сети

В социальных сетях распространяется видеообращение гражданина Турции, напавшего на водителя скорой медицинской помощи в Алматы. Он попросил прощения, передает Tengrinews.kz.
"Я, гражданин Турции Али Демир, искренне прошу прощения у всех казахстанцев за произошедшее 18 сентября на пересечении улиц Наурызбай батыра и Макатаева. Прошу прощения у водителя скорой помощи Николая Кучмы. Я признаю свою ошибку. В те дни я был в стрессе. Причина этому - украденный автомобиль. Это зафиксировано в официальных документах. Конечно, это не оправдывает мои действия. Прошу меня понять народ Казахстана. В жизни мужчины может быть такое. Я отец, есть жена и 5-месячная дочь. Они казахстанцы. Вся моя работа в Казахстане. Уже 7 лет живу здесь. Я не хочу, чтобы за мои ошибки страдала моя семья. Поэтому очень прошу ради моей семьи и дочери отнестись с пониманием. Еще раз у казахстанцев и у водителя прошу прощения!" - сказал он.
Сейчас он ждет суда. Мужчину отпустили под залог на время следствия.
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