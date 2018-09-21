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Макгрегор выпил и упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Макгрегор выпил и упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину
Ultimate Fighting Championship / YouTube
Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ирландский боец пришел на встречу с журналистами с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски. Учитывая характер спортсменов, стоило ожидать драки прямо на пресс-конференции, однако стороны решили ограничиться словесной перепалкой.

Отвечая на вопрос о чувствах, когда Магрегор выложил свое фото с Путиным, Нурмагомедов признался, что у него никогда не возникало желания сфотографироваться с кем-либо. «Ты что, не уважаешь своего президента?», — моментально отреагировал ирландец.

«Твой отец трус и ты знаешь, почему. Каждый в России знает это! Вы вместе заискиваете перед Рамзаном Кадыровым! Твой отец вместе с ним ходил в мечеть! С этим чеченским диктатором, он ведь сумасшедший! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Поэтому я и назвал его трусом»», — сказал Макрегор.

Отвечая на вопрос, зачем Макгрегор решил вернуться в ММА, ирландец ответил, что он «слабый человек и не смог удержаться». Нурмагомедов пикировал, что его оппонент предпочитает поединки со «слабыми ребятами» и его борьба находится на нулевом уровне. «Давай, возвращайся к своему боксу. Я пришел за наследием. Ты за деньгами. Я верну тебя в бокс», — заявил Хабиб, на что Конор пообещал просто нокаутировать Нурмагомедова и переломать ему кости.

После общения с прессой бойцы провели дуэль взглядов, при этом на сцене стояли три офицера полиции Нью-Йорка, готовые пресечь возможную драку.
Источник: Lenta.ru
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