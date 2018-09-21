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Некоторые законы страдают противоречиями - Токаев

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Некоторые законы страдают противоречиями - Токаев
Фото Турар Казангапов
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах законотворческой деятельности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Законотворческий процесс действительно нуждается в совершенствовании. Здесь немало проблем, требующих открытого, профессионального обсуждения. В конце концов, от качества законодательной системы государства в решающей степени зависит благополучие его граждан. Насколько совершенны наши законы, насколько они понятны гражданам Казахстана? Этот вопрос требует детального осмысления", - сказал Токаев на правительственном часе по вопросам законотворческой деятельности в Сенате.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что усиление контрольных полномочий Парламента требует серьезного упорядочения процесса разработки и инициирования законопроектов субъектами законодательной инициативы.

"Отсюда вытекает первая проблема. По-прежнему недостаточно высок уровень планирования законопроектных работ, что порождает отсутствие системности, кампанейщину в законодательном процессе, запоздалые решения давно назревших проблем, многочисленные хаотичные поправки в кодифицированные акты. Поэтому зачастую нормы законов сами по себе не создают правовое поле, а являются следствием быстро меняющихся реалий и обстоятельств", - высказался Токаев.

Спикер палаты отметил, что имеются случаи, когда в принятые Парламентом законодательные акты в течение года после вступления их в силу вносятся до ста изменений другими законами.

"Вторая проблема. Наши законы нередко нацелены на решение только оперативных проблем в экономике и общественной жизни. Бросается в глаза отсутствие в них концептуального видения текущих моментов и перспективных тенденций в развитии государства. Некоторые законы страдают как внутренними противоречиями, так и отсутствием сбалансированности между собой. Одно и то же явление законы могут трактовать по-разному. Это, естественно, порождает критическое отношение общества к деятельности Парламента и правительства", - указал Токаев.

"Третья проблема. Как известно, одной из основных задач нашего законодательства является правовое обеспечение вхождения Казахстана в тридцатку высокоразвитых государств мира. В этом плане обращает на себя внимание острое стремление правительства соответствовать многочисленным рейтинговым показателям. Каждый государственный орган поставил перед собой цель достижения международных рейтингов на основе принципов,методов, соответствующих только их задачам. В то же время, вхождение в группу высокоразвитых стран предполагает скоординированную работу всех органов правительства в этом направлении", - указал председатель Сената.

Четвертой проблемой Токаев назвал хаотичное представление законопроектов в последние месяцы календарного года или перед окончанием парламентской сессии. Пятая проблема - концептуальная основа проектов. По его словам, имеются случаи, когда концепции не охватывают и не отражают основные проблемы, являющиеся предметом регулирования законопроекта.

"Отдельная тема для обсуждения и переосмысления - это отсутствие сбалансированного подхода к самой сути законодательной системы. По одним направлениям мы идем в сторону ужесточения, в других сферах увлекаемся либерализацией. Свод казахстанских законов таким образом лишается внутренней логической взаимосвязи, правовые установления только отдаляют от искомой цели -законопослушания, уважения к закону, снижения правонарушений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Рост правонарушений против половой неприкосновенности, в сфере оборота наркотических средств, скотокрадства, а также многочисленные нарушения правил дорожного движения со смертельными исходами диктуют острую необходимость ужесточения ответственности за их совершение, подчеркнул спикер Сената.

"Подобного рода преступления находятся в центре бурных дискуссий в нашем обществе, мягкие наказания или вовсе уход от уголовной ответственности путем медиации вызывают справедливое возмущение граждан, которые правильно ставят вопрос о чрезмерном увлечении и Парламента, и правительства гуманизацией законодательства в случаях, когда такой подход идет во вред интересам государства. Просим правительство обратить самое серьезное внимание на этот вопрос", - высказался он.
Источник: Tengrinews.kz
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