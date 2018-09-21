Тенге "откатился" к 353 за доллар

Курс нацвалюты составил 353,34 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает Tengrinews.kz.



По итогам предыдущей, утренней сессии 21 сентября тенге укрепился до 352,09 тенге за доллар. Первая сделка дневных торгов 21 сентября прошла по цене 350,05 тенге. Минимальная цена достигла 349,50 тенге за доллар.



Максимальная стоимость - 356,20. Последняя сделка завершилась на отметке 355,99 тенге. Объем торгов достиг 81,150 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 355-360 тенге.



Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.35 по времени Астаны составила 79,370 доллара за баррель.



В последний раз курс национальной валюты по отношению к доллару падал 11 сентября. С 12 сентября тенге укреплялся.