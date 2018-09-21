Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку

В ЕНПФ опровергли рассылку о возмещении 150 тысяч тенге пенсионерам из-за инфляции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение на сайте фонда.



Казахстанцы рассылают в WhatsApp сообщение о том, что якобы фонд возмещает пенсионерам компенсацию в связи с инфляцией.



"Ребята, Пенсионный фонд возмещает пенсионерам компенсацию в связи с инфляцией в размере порядка 150 тысяч тенге. Эта инфа до народа не доносится, но мои родители сегодня пошли и написали заявление. Работники ЦОНа подтвердили, что компенсация предусмотрена. Если у вас есть близкие - пенсионеры, предложите им пройти в ЦОН либо ЕНПФ. Информация достоверная, я только что узнала от мамы и была возмущена, что пенсионеров не предупредили. Решила сама делать рассылки", - говорится в рассылаемом сообщении.



В ЕНПФ назвали информацию из рассылки ложной.



"Информация том, что пенсионный фонд возмещает 150 тысяч тенге в связи с инфляцией, рассылаемая посредством WhatsApp вкладчикам, не соответствует действительности", - заявили в организации.



В ЕНПФ напомнили, что в Казахстане действует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений.



Согласно статье 5 закона "О пенсионном обеспечении", государство гарантирует получателям сохранность пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в фонд в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.



"Выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства", - пояснили в ЕНПФ.



Чтобы претендовать на гарантии от государства, нужно обратиться с заявлением в Межведомственный расчетный центр социальных выплат госкорпорации "Правительство для граждан" по месту проживания.



"Для каждого индивидуально по специально разработанной методике будет произведен расчет, и человек получит выплату на свой банковский счет, если она ему действительно положена. Фонд предупреждает всех вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников", - заключили в фонде.