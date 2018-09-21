Мы считаем это жёстким наказанием – Биртанов об увольнении медиков за профошибки

Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения" разработали в Министерстве здравоохранения РК. Об этом в ходе презентации проекта в Мажилисе Парламента сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передаёт корреспондент BNews.kz.



По словам Елжана Биртанова, новый законопроект позволит министерству разрабатывать и утверждать правила формирования единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения.



"В целях исполнения приоритетных задач, которые были поставлены Главой Государства и Правительством, министерством разработан проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения". Основаниями для разработки законопроекта стали План наций "100 конкретных шагов", это 81-й шаг "Развитие частной медицины, внедрение корпоративного управления в медицинских учреждениях". И второе – Послание Главы Государства от 10 мая текущего года. Третье – государственная программа "Денсаулык", - рассказал Биртанов.



Законопроектом предусматривается наделение компетенцией: МЗ РК по разработке и утверждению правил формирования единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения и МИО по утверждению перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения по согласованию с МЗ РК. В результате реализации данных норм ожидается: планирование государственных инвестиций будет рациональным; оптимизируются расходы больничных организаций; будет интегрирована медпомощь; появится привлекательность участия в развитии инфраструктуры для частного бизнеса. Таким образом повысится качество оказания медпомощи, экономическая эффективность и конкурентоспособность системы здравоохранения в условиях внедрения ОСМС.



Глава министерства отметил, что настоящим законопроектом вносятся изменения в административный и уголовный кодексы. Из административного кодекса статья 80 "Несоблюдение порядка о стандартах и некачественное оказание медицинской помощи" предлагается исключить часть 1 и 2.



Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Василий Олейник спросил министра, не скажется ли данная мера на качестве оказания медицинских и фармацевтических услуг гражданам страны.



"В статье 317 уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, если в результате этих действий потерпевшему причинён по неосторожности вред средней тяжести" вы предлагаете из части 1 данной статьи исключить дополнительный вид наказания - лишение права занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью. А из части 2 — это дополнительное наказание - снизить с трёх лет до одного года. Насколько обоснована такая гуманизация административного и уголовного законодательства? Если согласно представленной вами же статистике, в последние годы наблюдается значительный рост врачебных ошибок, в том числе криминального характера, не вызовут ли эти послабления медицинским работникам, предоставление им права на ошибку негативный резонанс среди граждан, общественности? Не скажется ли это на качестве оказания медицинских и фармацевтических услуг нашим гражданам?", - заявил Василий Олейник.



Елжан Биртанов ответил, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения РК выступает за гуманизацию уголовного законодательства в отношении медработников. Однако необходимо вносить ясность в нормативное поле, чтобы разграничить непреднамеренные ошибки медицинских работников и ненадлежащее выполнение своих обязанностей.



"Мы не предлагаем исключить наказание за ненадлежащее выполнение, мы лишь хотели бы исключить в действующей редакции пункт несоблюдения стандартов. На самом деле, несоблюдение стандартов оказания медпомощи нельзя приравнять к ненадлежащему выполнению и халатности. Поскольку стандарты устанавливаются на основе научных исследований, в результате анализа тысяч случаев пролеченных больных. И они представляют собой усреднённый алгоритм предоставления медицинской помощи. И сегодня в медицине такое инструктивное оказание медпомощи невозможно и ни в каких странах не применяется. Врачам даётся возможность адаптации этих инструкций к индивидуальным особенностям организма. В том числе вес, пол, не говоря уже о сопутствующих заболеваниях. Поэтому мы столкнулись с тем, что неправильно трактуется несоблюдение стандартов, отсюда ситуации, когда врачи вынуждены не соблюдать стандарты, отклоняться от них. Но при этом за прошлый год свыше 300 таких случаев возбуждения уголовных дел в отношении них было", - рассказал министр.



Он добавил, что освобождение от должности медработников в случае непреднамеренных ошибок с их стороны – слишком жёсткое наказание.



"Мы считаем это слишком жёстким наказанием. Поскольку за небольшие нарушения человека могут лишить возможности профессиональной деятельности, участия в социальной жизни общества и дальнейшего его благополучия. Мы никогда не говорили о том, что хотим вывести медработников из-под какого-то вида ответственности. Она должна быть. Но мы должны придерживаться международных стандартов и стран ОЭСР, куда мы будем вступать", - сказал Биртанов.



Кроме того, глава министерства заявил, что статистики по врачебным ошибкам на сегодняшний день нет. Все они выявляются по результатам жалоб, внешнего контроля. При этом большая часть ошибок не выявляется, поскольку врачи и медсёстры не заинтересованы в том, чтобы о них заявлять.



"В соответствие с требованиями ВОЗ понятия врачебная ошибка нет. Есть понятие медицинский инцидент. Он может быть вызван врачом, лаборантом, рентгенологом, медсестрой. И об этих мединцидентах мы должны заявлять. Появляется возможность выявления ошибок и исключения последствий, пока пациент ещё не пострадал. Опыт многих стран показывает, что внедрение системы гласности и объективного рассмотрения медицинских инцидентов влияет на качество", - отметил он.