Доведу дело до суда: водитель скорой не принял извинения гражданина Турции

Водитель скорой помощи отказался принимать извинения гражданина Турции, который избил его на улице Макатаева в Алматы. Об этом он сообщил корреспонденту Tengrinews.kz.



По словам водителя скорой Николая Кучмы, с ним связался адвокат Али Демира и предложил оплатить лечение.



"Да, я слышал, что он заявление с извинением делал. Его адвокат звонил моему адвокату, что они якобы хотят прийти, извиниться, возместить затраты на лечение. Я пока отказываюсь, потому что неважно себя чувствую. В больнице еще неделю пробуду. Я дело буду доводить до суда. У меня все есть, никакой материальной поддержки мне от него не нужно. По суду то, что положено, адвокат выставит моральный ущерб и физический, за те повреждения, которые он мне нанес. Что суд решит, то и будет. Это уже твердо", - сказал водитель скорой помощи Николай Кучма.



Ранее в социальных сетях появилось видеообращение гражданина Турции, напавшего на водителя скорой помощи в Алматы. Он попросил прощения.



18 сентября в Алматы мужчина напал на водителя скорой помощи. Инцидент попал на видео. Хулиган нанес несколько ударов кулаком пожилому водителю. Позже стало известно, что 61-летнего пострадавшего госпитализировали. Сейчас гражданин Турции ждет суда. Мужчину отпустили под залог на время следствия.