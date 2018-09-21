«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 352.54 KZT
  • €1 = 415.15 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Доведу дело до суда: водитель скорой не принял извинения гражданина Турции

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Доведу дело до суда: водитель скорой не принял извинения гражданина Турции
Николай Кучма
Водитель скорой помощи отказался принимать извинения гражданина Турции, который избил его на улице Макатаева в Алматы. Об этом он сообщил корреспонденту Tengrinews.kz.

По словам водителя скорой Николая Кучмы, с ним связался адвокат Али Демира и предложил оплатить лечение.

"Да, я слышал, что он заявление с извинением делал. Его адвокат звонил моему адвокату, что они якобы хотят прийти, извиниться, возместить затраты на лечение. Я пока отказываюсь, потому что неважно себя чувствую. В больнице еще неделю пробуду. Я дело буду доводить до суда. У меня все есть, никакой материальной поддержки мне от него не нужно. По суду то, что положено, адвокат выставит моральный ущерб и физический, за те повреждения, которые он мне нанес. Что суд решит, то и будет. Это уже твердо", - сказал водитель скорой помощи Николай Кучма.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение гражданина Турции, напавшего на водителя скорой помощи в Алматы. Он попросил прощения.

18 сентября в Алматы мужчина напал на водителя скорой помощи. Инцидент попал на видео. Хулиган нанес несколько ударов кулаком пожилому водителю. Позже стало известно, что 61-летнего пострадавшего госпитализировали. Сейчас гражданин Турции ждет суда. Мужчину отпустили под залог на время следствия.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика