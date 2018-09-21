Нацбанк изъял с рынка 250 миллиардов тенге - эксперты про укрепление нацвалюты

Национальный Банк Казахстана за последние два дня вывел с рынка тенге на сумму почти 250 миллиардов, что помогло укрепиться нацвалюте. Такое мнение выразили в Ассоциации финансистов Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Как пояснили в АФК, финансовый регулятор выпустил краткосрочные ноты, которые купили инвесторы, чтобы получить прибыль. Это снизило количество тенге в обращении. Подчеркивается, что это один из факторов, повлиявших на укрепление тенге.



"Снижение количества тенге в обращении поддержало позиции национальной валюты. К тому же напомним, что цены на нефть остаются на достаточно высоком уровне, что также играет на стороне тенге", - прокомментировали в ассоциации. Как известно, укрепление на этой неделе, с 17 по 21 сентября, продолжилось. За последние пять торговых дней на KASE курс тенге к доллару укрепился на 5,6 процента - с 373,65 до 352,54 тенге за доллар. "Следует отметить, что сохраняется повышенная зависимость между курсами валютных пар USDKZT и USDRUB", - заявляют эксперты.



По их мнению, в начале текущей недели поддержку тенге оказали действия наших основных торговых партнеров по защите своих валют. Так, к концу прошлой недели ЦБ РФ повысил базовую ставку на 0,25 процента, а немногим ранее центробанк Турции повысил ключевую ставку на 6,25 процента.



"Также следует отметить, что укреплению российского рубля к доллару способствует решение Банка России о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке для Минфина РФ до конца текущего года. Если говорить о других внешних факторах, сказавшихся на укреплении тенге, следует отметить присутствующий интерес инвесторов к более рисковым активам развивающихся рынков", - говорят в АФК.



По мнению ассоциации, такой динамике помогла цепочка позитивных новостей.



"Инвесторы положительно восприняли ответные меры Китая против введения пошлин США на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. Факт того, что Китай ввел пошлины на товары из США на 60 миллиардов долларов был воспринят как более мягкая реакция, чем ожидалось. К тому же переоценке геополитических рисков поспособствовала встреча лидеров Северной и Южной Кореи, где было принято решение о полной денуклеаризации корейского полуострова", - комментируют специалисты.