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Тимур Жаксылыков назначен помощником Назарбаева

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 21:39
Тимур Жаксылыков назначен помощником Назарбаева
Фото Bnews.kz
Тимур Жаксылыков назначен помощником Президента, передаёт BNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Тимур Жаксылыков в 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "История". В 1997 году – магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) с присуждением степени магистра в области европейских исследований. В 2003 году – Казахский институт экономики и финансов по специальности "Экономика".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности исполнительного директора Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.
В разное время работал заведующим сектора Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан, директор АО "ЦМАИ".

С февраля 2012 года по апрель 2017 года занимал должности вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
Источник: Bnews.kz
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