Тимур Жаксылыков назначен помощником Назарбаева

Тимур Жаксылыков назначен помощником Президента, передаёт BNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Тимур Жаксылыков в 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "История". В 1997 году – магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) с присуждением степени магистра в области европейских исследований. В 2003 году – Казахский институт экономики и финансов по специальности "Экономика".
Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности исполнительного директора Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства. В разное время работал заведующим сектора Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан, директор АО "ЦМАИ".
С февраля 2012 года по апрель 2017 года занимал должности вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
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