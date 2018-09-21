Тимур Жаксылыков назначен помощником Назарбаева

Тимур Жаксылыков назначен помощником Президента, передаёт BNews.kz со ссылкой на Акорду.



"Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Тимур Жаксылыков в 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "История". В 1997 году – магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) с присуждением степени магистра в области европейских исследований. В 2003 году – Казахский институт экономики и финансов по специальности "Экономика".



Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности исполнительного директора Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

В разное время работал заведующим сектора Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан, директор АО "ЦМАИ".



С февраля 2012 года по апрель 2017 года занимал должности вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.