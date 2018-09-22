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Первую в РК химическую кастрацию проведут в Туркестанской области

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Первую в РК химическую кастрацию проведут в Туркестанской области
Иллюстративное фото
Первая химическая кастрация педофилов будет проведена в Туркестанской области, сообщает Today.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Подготовка к проведению первой на территории республики химической кастрации идет полным ходом в Туркестанской области", – говорится в публикации.

1 января 2018 года вступил в силу указ Президента, в котором сказано, что химическая кастрация в республики разрешена.

Применять ее будут ко всем педофилам, приговоренным к такому наказанию судом.

Для проведения операций по снижению сексуального влечения из государственного бюджета было выделено 9,5 миллиона тенге. В среднем на одного пациента, которому был вынесен приговор "химическая кастрация", будет затрачиваться около 125 тысяч тенге.

Данная мера наказания применима только к совершеннолетним преступникам, которые нарушили закон о половой неприкосновенности в отношении детей.

В начале сентября 2018 года сообщалось, что суд в Казахстане разрешил проведение химической кастрации одному из осужденных.
Источник: Today.kz
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