Первую в РК химическую кастрацию проведут в Туркестанской области

Первая химическая кастрация педофилов будет проведена в Туркестанской области, сообщает Today.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан
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"Подготовка к проведению первой на территории республики химической кастрации идет полным ходом в Туркестанской области", – говорится в публикации.
1 января 2018 года вступил в силу указ Президента, в котором сказано, что химическая кастрация в республики разрешена.
Применять ее будут ко всем педофилам, приговоренным к такому наказанию судом.
Для проведения операций по снижению сексуального влечения из государственного бюджета было выделено 9,5 миллиона тенге. В среднем на одного пациента, которому был вынесен приговор "химическая кастрация", будет затрачиваться около 125 тысяч тенге.
Данная мера наказания применима только к совершеннолетним преступникам, которые нарушили закон о половой неприкосновенности в отношении детей.
В начале сентября 2018 года сообщалось, что суд в Казахстане разрешил проведение химической кастрации одному из осужденных.
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