Назван самый безопасный город в мире

Сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Полный список размещен на официальном сайте Numbeo.
Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби. Индекс преступности здесь составил 13,63 процента, а индекс безопасности — 86,37 процента.
За ним последовал город Доха в Катаре (индекс преступности — 14,48 процента), а далее Базель в Швейцарии (16,01 процента). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23 процента), Квебек (16,43 процента), Осака (16,77 процента), Токио (16,86 процента), Берн (17,24 процента), Мюнхен (17,45 процента) и Цюрих (19,01 процента).
Москва в рейтинге безопасных городов оказалась всего на 184-м месте. Индекс преступности здесь составил 45,98 процента.
В 2017 году столица ОАЭ Абу-Даби также была признана самым безопасным городом в мире по версии портала Numbeo. Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных тогда попали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.