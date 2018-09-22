Назван самый безопасный город в мире

Сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Полный список размещен на официальном сайте Numbeo.



Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби. Индекс преступности здесь составил 13,63 процента, а индекс безопасности — 86,37 процента.



За ним последовал город Доха в Катаре (индекс преступности — 14,48 процента), а далее Базель в Швейцарии (16,01 процента). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23 процента), Квебек (16,43 процента), Осака (16,77 процента), Токио (16,86 процента), Берн (17,24 процента), Мюнхен (17,45 процента) и Цюрих (19,01 процента).



Москва в рейтинге безопасных городов оказалась всего на 184-м месте. Индекс преступности здесь составил 45,98 процента.



В 2017 году столица ОАЭ Абу-Даби также была признана самым безопасным городом в мире по версии портала Numbeo. Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных тогда попали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).