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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван самый безопасный город в мире

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 21:05
Назван самый безопасный город в мире
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Полный список размещен на официальном сайте Numbeo.

Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби. Индекс преступности здесь составил 13,63 процента, а индекс безопасности — 86,37 процента.

За ним последовал город Доха в Катаре (индекс преступности — 14,48 процента), а далее Базель в Швейцарии (16,01 процента). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23 процента), Квебек (16,43 процента), Осака (16,77 процента), Токио (16,86 процента), Берн (17,24 процента), Мюнхен (17,45 процента) и Цюрих (19,01 процента).

Москва в рейтинге безопасных городов оказалась всего на 184-м месте. Индекс преступности здесь составил 45,98 процента.

В 2017 году столица ОАЭ Абу-Даби также была признана самым безопасным городом в мире по версии портала Numbeo. Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных тогда попали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 22:36
Москва ...Индекс преступности здесь составил 45,98 процента.

Тогда в Актау индекс 495,9! lol
 
 

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