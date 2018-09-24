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От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии - госсекретарь США о России

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 09:29
От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии - госсекретарь США о России
REUTERS/Yuri Gripas©
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия бесполезна для Америки в делах Украины и Сирии. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии", - посетовал дипломат.

На уточняющий вопрос журналиста Помпео отметил, что мнение, что в Украине и в Сирии США не видят поддержки России своей политике - "весьма справедливое".

"И это очень печально, ведь есть сферы, в которых у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними по вопросам противостояния терроризму. В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии", - сказал он.

Также госсекретарь напомнил, что США ввели санкции в адрес Китая из-за закупок российского оружия. По словам дипломата, это было сделано, чтобы "дать отпор России"
Источник: Tengrinews.kz
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