От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии - госсекретарь США о России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия бесполезна для Америки в делах Украины и Сирии. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC
, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости
.
"От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии", - посетовал дипломат.
На уточняющий вопрос журналиста Помпео отметил, что мнение, что в Украине и в Сирии США не видят поддержки России своей политике - "весьма справедливое".
"И это очень печально, ведь есть сферы, в которых у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними по вопросам противостояния терроризму. В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии", - сказал он.
Также госсекретарь напомнил, что США ввели санкции в адрес Китая из-за закупок российского оружия. По словам дипломата, это было сделано, чтобы "дать отпор России"
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