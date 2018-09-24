Глава "Баспаны" дал будущим заемщикам по "7-20-25" пять советов

Глава ипотечной компании "Баспана" Кайрат Алтынбеков дал пять советов будущим участникам жилищной программы "7-20-25", передает Tengrinews.kz.
Организацией собрана обширная информация о том, какие вопросы по "7-20-25" волнуют казахстанцев, какие стереотипы складываются вокруг ипотечной программы. 1. Никогда не останавливайтесь
Итак, вы решили приобрести жилье по программе "7-20-25". Поздравляю, вы уже на половине пути. Самое трудное и важное - это принять решение. Если вы уже прошли половину дистанции, есть ли смысл разворачиваться? Идите только вперед. Найдите квартиру, настырно и уверенно ведите переговоры с застройщиком, старайтесь быстрее собрать полный пакет документов для банка. И не бойтесь того, что вы будете ждать. Не важно, ждете ли вы решение банка или подписание с застройщиком договора купли-продажи, строители что-то недоделали и вам еще не дали ключи от вашей квартиры, но решение жилищного вопроса стоит того, чтобы подождать. 2. К ипотеке отнеситесь серьезно Ипотека - это долг.
Это не подарок, не помощь. Поэтому, прежде чем подписывать договор займа, еще раз взвесьте все за и против. Сможете ли вы вносить ежемесячный платеж? Для участия в программе нужен достаточный доход. Вы, наверное, заметили, что банки очень жестко проверяют платежеспособность каждого заявителя. Потому что программа "7-20-25" разработана так, что все финансовые риски несет не государство, а сами банки. Банки вошли в программу с условием, что они сами будут принимать решение по кредиту. Потому что рискуют они, а не государство. А как быть, если вы индивидуальный предприниматель? Правила программы "7-20-25" позволяют участвовать в ней ИП. Но будьте готовы к тому, что финансовое состояние обратившегося к ним индивидуального предпринимателя банки проверят чуть ли не под микроскопом. ИП выдадут кредит, если индивидуальный предприниматель реально функционирует, имеет хороший и работающий оборот. Также важно знать, что не все банки-участники выдают ипотеку индивидуальным предпринимателям. 3. Проверяйте всю информацию вокруг "7-20-25"
"7-20-25" находится на ниве популярности среди населения, в СМИ, в социальных сетях.
О ней говорят, ее обсуждают, хвалят, критикуют. К ней никто не равнодушен. Естественно, рынок на это реагирует быстро. Вокруг "7-20-25" продвигают свои коммерческие интересы разные застройщики, жилые кооперативы, микрофинансовые учреждения и даже частные лица. Всегда проверяйте информацию. Ипотеку по "7-20-25" не выдают: строительные компании, микрофинансовые организации, жилищные кооперативы, физические лица. Выдают только банки-партнеры. У вас не должно быть никакой переплаты, кроме 7 процентов годовой ставки, которая начисляется только на остаток основного долга. Всегда сверяйте ежемесячный платеж по таблице:
4. Не стесняйтесь торговаться с застройщиками
Зачастую получается так, что у застройщиков завышенные ожидания относительно рыночной цены построенного жилья. Банки при кредитовании ориентируются на ту стоимость, которую определил независимый оценщик. Например, если застройщик оценивает квартиру в 15 миллионов тенге, а оценщик - в 12 миллионов тенге, банки будут готовы кредитовать вас на сумму 9,6 миллиона тенге. При этом 2,4 миллиона тенге - это ваш первоначальный взнос в размере 20 процентов от 12 миллионов тенге. Что делать с остальными 3 миллионами тенге? Тут нужно либо торговаться с застройщиком, либо придется доплатить недостающую сумму из собственного кармана, либо искать другое жилье. 5. Вы не обязаны брать ипотеку на все 25 лет
Многие граждане думают, что по "7-20-25" ипотечный кредит выдают только на 25 лет. Не больше и не меньше. Это большое заблуждение. 25 лет - предельный срок кредита. Но минимальный срок не ограничен. Вы можете брать ипотеку на 1 год, 5 лет, 10 лет и так далее. Срок устанавливаете только вы сами. С досрочным, частичным погашением то же самое. Вы можете в любое время погашать досрочно, уменьшать основной долг кредита частичным погашением. И все это делается без штрафных санкций и каких-либо переплат. Проценты начисляются только на период действия кредита. Например, вы приобрели квартиру стоимостью 12 миллионов тенге на 25 лет. Ваш ежемесячный платеж - 68 тысяч тенге. Если будете платить все 25 лет, ваша итоговая переплата составит 10,7 миллиона тенге. Но вы через 3 года решили досрочно закрыть кредит. В этом случае ваша итоговая переплата составляет всего 1,9 миллиона тенге. Вы не будете платить проценты за оставшиеся 22 года.