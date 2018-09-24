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Скандальный заезд на Rolls-Royce в витрину салона: виновника поместили в психлечебницу

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Скандальный заезд на Rolls-Royce в витрину салона: виновника поместили в психлечебницу
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В Алматы суд решил судьбу мужчины, который зимой этого года в автосалоне сел в Rolls-Royce и въехал на нем в витрину, передает Zakon.kz.

Как стало известно, приговор первой инстанции был вынесен летом. В суде установили, что 28 января около 12.00 часов подсудимый, находясь в здании автосалона "Бавария" на пр.Аль-Фараби, сел в автомашину Rolls-Royce, находящуюся внутри, завел её, тронулся с места и врезался в витраж.

"В результате повредил автомашину марки «Rolls Royce» и витраж указанного автосалона, причинив ТОО "Торговый Дом Автоцентр Бавария" особо крупный материальный ущерб на общую сумму 45 276 343 тенге", - сказано в решении суда.

Экспертиза показала, что ремонт поврежденной иномарки составил 43 278 514 тенге, восстановление витража - 1 997 829 тенге.

Подсудимый, 1990 г.р., обвинялся по ст. ст.202 ч.3 п.2 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК.

Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, мужчина "страдал и страдает психическим расстройством в форме "Параноидной шизофрении по (МКБ 10 F20.0)", в период инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в настоящее время по своему психическому состоянию не может предстать перед следствием и судом, нуждается в применении принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа".

Суд пришел к выводу, что характер психического расстройства подсудимого требует таких условий лечения, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре общего типа.

В итоге, постановлением районного подсудимый был освобожден от уголовной ответственности на основании ст.16 УК РК, в связи с совершением деяния в состоянии невменяемости, производство по делу было прекращено. А его самого направили на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа по месту жительства.

Гражданский иск представителей потерпевших - оставлен без рассмотрения. За ними признано право предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В апелляционной жалобе (слушания прошли осенью) адвокат просила переквалифицировать действия ее подзащитного на ст. 204 ч.2 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества), и назначить принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила жалобу адвоката без удовлетворения.
Источник: zakon.kz
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