В Satbayev University объяснили, почему поселили студентов в читальном зале

Университет заявил, что два года просил разрешение на открытие нового общежитие, но акимат выдал его только сейчас.



Почему в Satbayev University (бывший КазНТУ) не хватает мест в общежитиях, объяснили в администрации алматинского вуза.



В университете отметили, что с 2015 года выполняли новые приоритетные задачи и более 65% бюджетных средств ушло на закупку оборудования, создание новых лабораторий, программного обеспечения, модернизацию IT-инфраструктуры. При этом у Satbayev University ещё остались нерешённые проблемы, признают в вузе.



В этом году в университет на бакалавриат поступило почти 2500 студентов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Всего мест в общежитиях менее 2000. Возникли трудности с размещением студентов.



"На всех абитуриентов, которые не проживают в Алматы, мест не хватило. Университету пришлось в срочном порядке создавать спальные места в тех локациях, которые были не предназначены для этого. Было решено в читальном зале организовать несколько спальных коек. Университет пошёл на такой шаг, потому что руководство Satbayev University не может выставить своих же студентов на улицу", – пояснили в политехе.



Вуз обещает решить проблему к 2020 году. Руководство Satbayev University получило разрешение на создание нового общежития на базе здания по адресу: Ладыгина, 34.



"В течение двух лет вузу городские власти не давали разрешение на постройку общежития. Разрешение акимат дал только сейчас. На реконструкцию здания университет выделит собственные средства. Новое общежитие будет отвечать всем нормам студенческого жилья", – сообщили в Satbayev University.



Принадлежащее университету общежитие закрыто по предписанию ДЧС как непрошедшее сейсмологическую экспертизу.



"Это общежитие будет снесено и полностью перестроено. Строительство начнётся по мере поступления денежных средств", – добавили в университете.



Администрация Satbayev University подчеркнула, что каждый год проводит косметический ремонт в общежитиях.



Переполненность в общежитиях КазНТУ выявила мониторинговая группа во главе с представителями департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции и представителями "Нур Отана".



Почти во всех комнатах вместо положенных четырёх человек живут по пять студентов. Студентов старших курсов поселили в спортивном и читальном залах. При этом студенты жалуются на клопов в общежитиях.