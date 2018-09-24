Рок-версию знаменитой песни "Нелюбимая" исполнил солист "Рондо"

Вокалист российской группы "Рондо" Александр Иванов перепел знаменитую песню "Нелюбимая", которую ранее исполнял Батырхан Шукенов с группой "А-студио", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Рок-версия композиции появилась в Youtube.







"Недавно мне позвонил Александр Иванов (группа "Рондо") и в разговоре сказал, что хочет выпустить мою песню "Нелюбимая" в память о нашем друге и брате Батырхане Шукенове. Я с удовольствием поддержал эту идею, и вот его работа появилась в Сети. Получилось очень искренне и индивидуально, в его особенной манере исполнения", - написал автор слов и музыки "Нелюбимой" Еркеш Шакеев.



"Нелюбимая" впервые увидела свет в 1996 году в исполнении Батырхана Шукенова и группы "А-Студио" и сразу стала безоговорочным хитом на территории всего СНГ. Как говорит Александр Иванов, его версия - это дань памяти прекрасному музыканту, другу и брату.



"Мы познакомились с Батыром еще в далеком 1981 году, когда я в составе московской группы "Радуга" работал при областной филармонии в городе Кызыл-Орда в Казахстане, родном городе Батыра. Потом судьба нас свела еще раз через несколько лет, когда он уже был составе группы "Арай" Розы Рымбаевой. Но по-настоящему дружба наша началась после того, как "А-Студио" отправились в самостоятельное плавание. У нас была серия концертов в Алма-Ате, где мы выступали с группами "Браво" и "А-Студио" тоже принимали участие в этих больших концертах. Вот тогда мы, конечно, очень близко подружились, тем более, что у нас уже было общее прошлое - работа в кызылординской филармонии. Недавно наш директор Марат Хайрутдинов предложил записать песню в память о Батыре, песню, которая служила бы светлым напоминанием об этом прекрасном музыканте. Мы выбрали композицию "Нелюбимая", потому что, как мне кажется, она наиболее характерная для Батыра и "А-Студио", - говорит Александр Иванов.



"Конечно, было желание спеть эту песню по-своему, "по-рондовски". У "А-Студио" эта композиция была сделана просто великолепно, поэтому, чтобы избежать ненужных сравнений, требовалось записать ее совсем по-иному. Мы пригласили струнный состав, записывали все по-олдскульному, вживую. И попытались раскрыть песню немного в другом ключе: чуть менее сентиментальном, чуть более драматическом. Насколько это получилось, судить слушателям", - отметил исполнитель.

