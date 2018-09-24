Канадские фигуристы посвятили номер Денису Тену под песню Димаша Кудайбергена

Дуэт канадских фигуристов Кейтлин Уивер и Эндрю Поже посвятил произвольный танец памяти Олимпийского чемпиона Дениса Тена в рамках турнира Autumn Classic International, проходившего в Канаде. Пара стала победителем соревнования, получив от судей 120,74 балла за свой номер, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на NBC Sports.
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже выбрали для своего выступления песню "Sos d’un terrien en detresse", которую исполняет Димаш Кудайберген. Под эту сентиментальную балладу любил выступать Денис Тен, который тренировался вместе с канадскими спортсменами в Хакенсаке (Нью-Джерси).
"Он был нам другом. Мы познакомились с этой композицией во время нашей поездки в Казахстан, где он выступал под эту музыку в то лето. Она никак не выходила из нашей головы. Когда мы вернулись домой, то составили программу под другую версию композиции (Лос-Анджелес: Голос)", - рассказала Кейтлин Уивер.
Дебют произвольной программы заработал звание и 120,74 баллов для Кейтлин Уивер и Эндрю Поже в канадском Оквилле 22 сентября.
"Когда мы узнали о трагедии, нашей миссией стало исполнить программу ради Дениса. Программа о человеке, находящемся в страдании, у которого есть покровитель, который будет его оберегать. В конечном итоге мы понимаем, что этому покровителю пора уходить. Это сладкая трагедия и осознание, которое мы хотим перенести и передать", - добавила фигуристка.
Её партнёр Эндрю Поже признался, что тренировки трагической программы дались фигуристам сложнее всего.
"Именно это давалось нам сложнее всего. Но все воспоминания, связанные с Денисом, приносят только радость. Мы часто делили весёлые моменты с ним, особенно когда мы вместе тренировались. Именно эти светлые воспоминания помогли нам выступить хорошо. Мы знаем, насколько его выступления затрагивали души во всём мире", - сказал Поже.
Танец фигуристов был поставлен хореографом Паскалем Камерленго, который был тренером Кейтлин Уивер и Эндрю Поже в течении нескольких лет в клубе фигурного катания в Детройте.
Autumn Classic International - первое соревнование для Кейтлин Уивер и Эндрю Поже этой осенью. Следующее их выступление пройдёт в Турнире Канады по фигурному катанию в 2019 году. Они также готовятся к Thank You Canada Tour - турне по стране вместе с другими известными атлетами. Пара заменит ритмичный танец соревнований (романтический танго) на произвольный танец.
Две команды, тренирующиеся в Монреале под руководством канадского тренера Мари-Франс Дюбрёи и Патрис Лозон, Адриа Диас и Оливия Смарт из Испании и Ван Шиюэ и Лю Синью из Китая заняли второе и третье места соответственно.
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